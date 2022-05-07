Холоднояровцы хорошо отпраздновали День пехоты: уничтожили вражеский Т-72

Украинская армия ежедневно превращает в металлолом большое количество российской военной техники. Один из таких случаев показали бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Они опубликовали видео, как уже догорает российский танк Т-72. Дым от него идет в поле, а вокруг никого из врагов уже нет. Беспилотник, снимающий подбитый танк, может подлететь к нему довольно близко.

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Уничтожили вражескую технику 6 мая. В этот день в Украине отмечают День пехоты.

"Этот праздник тех, кто защищает нашу независимость, кто проливает за нее кровь. Для того чтобы отметить особые боевые заслуги, мужество, отвагу и героизма личного состава воинских частей и соединений, президент Владимир Зеленский учредил отличие "За мужество и отвагу" и отметил ею 93 отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр" и еще шесть пехотных бригад", – написали по этому поводу "холоднояровцы".

Где именно был уничтожен танк – не указано. Вполне возможно, что в Харьковской области на Изюмском направлении, где также воюют бойцы "Холодного Яра".

Не указано также, как именно он был подбит. Учитывая, что вокруг нет следов от удара артиллерии, по всей вероятности, уничтожили его с помощью противотанкового ракетного комплекса. Перед тем было неоднократно зафиксировано, как "холоднояровцы" уничтожают врагов с помощью NLAW. Хотя они активно используют и артиллерию, а для прицельного огня используют беспилотники.

По состоянию на 7 мая за 72 дня войны украинские защитники в целом. За 6 мая удалось уничтожить 12 танков врагов.

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Стоит отметить, что дымел танк в чистом засеянном поле. Поэтому в комментариях к видео многие пользователи возмущаются наглостью российских оккупантов, которые решили поехать через такое поле. И благодарят украинских защитников, что они уничтожили такую сволочь.

Смотрите видео уничтоженного российского танка Т-72