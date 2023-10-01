Наше государство праздновало 1 октября День защитников и защитниц Украины. Также в эту субботу впервые отмечался религиозный праздник Покрова.

Читайте также Тишина стала символом борьбы: как Киев почтил павших защитников и защитниц

Как проходило празднование

Мероприятие стартовало в Холодном Яре около 18:00. Участники имели возможность посетить различные локации, ознакомиться с историей холодноярской борьбы и узнать, как правильно оказывать первую медицинскую помощь.

После этого состоялось факельное шествие. Его участники пронесли огонь и флаги через известные места Холодного Яра. Завершилось все зажиганием карты Украины с центрального огня Холодного Яра. В этом перформансе люди с факелами символизировали украинские границы.

К слову, это мероприятие стало ежегодной традицией. Его проводят уже в третий раз.

Кадры с факельного шествия / фото Валентины Полищук, 24 Канал



Что сказали организаторы

Перед началом мероприятия организаторы заявили о своем желании вдохнуть новую жизнь в этот день и сделать 1 октября знаковой датой для украинских патриотов.

Холодный Яр объединяет поколение украинских защитников. В нем формируется традиция военной победы и мировоззрение нации-победителей, что важно для государства, которое прямо сейчас борется за собственное существование и историю.

– говорилось в сообщении.

Мероприятие было создано общественной организацией "Поклик Яру". Идея его проведения принадлежит координатору этой организации Павлу "Историку" Добротворскому. После полномасштабного вторжения России он встал на защиту Украины и, к сожалению, погиб 18 июня 2022 года.

Еще кадры с мероприятия / фото Валентины Полищук, 24 Канал



Что еще произошло в День защитников и защитниц