Наша держава святкувала 1 жовтня День захисників і захисниць України. Також у цю суботу вперше відзначалося релігійне свято Покрови.

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Як проходило святкування

Захід стартував у Холодному Яру близько 18:00. Учасники мали змогу відвідати різноманітні локації, ознайомитися з історією холодноярської боротьби та дізнатися, як правильно надавати домедичну допомогу.

Після цього відбулася смолоскипна хода. Її учасники пронесли вогонь та прапори через відомі місця Холодного Яру. Завершилося все запалюванням карти України з центрального вогню Холодного Яру. У цьому перформансі люди зі смолоскипами символізували українські кордони.

До слова, цей захід став щорічною традицією. Його проводять вже втретє.

Кадри зі смолоскипної ходи / фото Валентини Поліщук, 24 Канал



Що сказали організатори

Перед початком проведення заходу організатори заявили про своє бажання вдихнути нове життя в цей день та зробити 1 жовтня знаковою датою для українських патріотів.

Холодний Яр об'єднує покоління українських захисників. В ньому формується традиція військової звитяги та світогляд нації-переможців, що важливо для держави, яка прямо зараз бореться за власне існування та історію,

– мовилося у повідомленні.

Захід був створений громадською організацією "Поклик Яру". Ідея його проведення належить координатору цієї організації Павлу "Історику" Добротворському. Після повномасштабного вторгнення Росії він став на захист України та, на жаль, загинув 18 червня 2022 року.

Ще кадри із заходу / фото Валентини Поліщук, 24 Канал



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