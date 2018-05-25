25 мая на телеканале СТБ выходит 12 выпуск финальный выпуск 8 сезона шоу "Холостяк". Наконец мы узнаем имя той единственной, которая пленила сердце музыканта Рождена Ануси.

В 12 выпуске шоу "Холостяк 8 сезон" Рожден отправился с девушками на Бали. Там он приготовил для Галины и Иванны испытания.

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Первой на экстремальное свидание пошла Галя. Девушке пришлось погрузиться на морское дно, чтобы выполнить задание холостяка. Там, на дне среди десятков рыб на нее ждал сюрприз – большое сердце и сундук, в котором были серьги, изготовленные самим Рожденом.

Холостяк 8 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: экстремальное испытание для Галины

Но на этом сюрпризы от Рождена не закончились. Они поехали кормить слонов. Галина радовалась увиденному как маленький ребенок. И такое качество девушки очень понравилось музыканту. После того, как слона накормили – паре пришлось помыть животное. Но и такое "грязное" задание развеселило девушку.

Холостяк 8 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: свидание в джунглях

А уже вечером на девушку ждал романтический ужин на берегу океана. А закончилось все страстным поцелуем.

Далее на последнее в проекте свидание отправилась Иванна. Девушка искренне призналась, что очень скучала по Рождену. Холостяк решил воспроизвести для девушки фильм "Ешь, молись, люби". Рожден и Иванна отправились в места, которые посетила героиня Джулии Робертс.

Первое место, куда отправилась пара, был местный рынок. Там пара купила себе национальную одежду, ведь дальше они отправляются в храм.

Холостяк 8 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: "Ешь, молись, люби" для Иванны

Вечером Рожден пригласил Иванну на ужин. И тут девушку ждала неожиданность – музыкант сам приготовил для нее ужин. Но свидание не клеилось, девушка выглядела очень напряженной.

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Поэтому Рожден решил перенести свидание в более романтичное место. Здесь Иванна больше расслабилась и рассказала жуткую историю о том, что в детстве ее побили другие девушки. Из-за этой неприятной истории у Иванны остался шрам. После этого инцидента девушка и замкнулась в себе, поэтому и сейчас она не может ярко показывать свои эмоции.

Холостяк 8 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: Рожден приготовил ужин для Иванны

Холостяк 8 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: каким проект был для Гали и Иванки

Вот и настал тот долгожданный момент. Наконец холостяк Рожден Ануси выбирает свою единственную. Остались две девушки Иванна и Галина.

При встрече с Галиной Рожден заявил, что эмоциональность девушки его приворожила, ведь с ней никогда не будет грустно. Однако, его настораживает, что Галя требует слишком много внимания. Но он музыкант, поэтому он не сможет уделять ей внимание 24 часа в сутки. Поэтому он не может ее выбрать. Девушка покидает проект.

Поэтому избранницей Рождена становится Иванна. Он признался, что они с девушкой очень похожи, поэтому он верит, что у их пары есть будущее.

Холостяк 8 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: Галя или Иванна – кого выбрал Рожден

"Холостяк" – реалити-шоу свиданий, которое появилось в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor".

Главным героем 8 сезона стал музыкант, певец и саунд-продюсер Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN).

В каждом выпуске главный герой будет встречаться с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.