00:05
26 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
22°C 14°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
  • понедельник
    25°C 11°C
  • вторник
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Во всем виноват Навальный. Ной в Пензе
Вєсті Кремля
23:34, 25 мая
Вести.UA. Иво Бобул идет в президенты. Цирк Верховной Рады
Вєсті.UA
22:13, 25 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Холостяк 8 сезон 12 выпуск:

115 Читати новину українською
Холостяк 8 сезон 12 выпуск:
Холостяк 8 сезон 12 выпуск:

25 мая на телеканале СТБ выходит 12 выпуск финальный выпуск 8 сезона шоу "Холостяк". Наконец мы узнаем имя той единственной, которая пленила сердце музыканта Рождена Ануси.

В 12 выпуске шоу "Холостяк 8 сезон" Рожден отправился с девушками на Бали. Там он приготовил для Галины и Иванны испытания.

Читайте также: Победительницей 8 сезона шоу Холостяк стала Иванна

Первой на экстремальное свидание пошла Галя. Девушке пришлось погрузиться на морское дно, чтобы выполнить задание холостяка. Там, на дне среди десятков рыб на нее ждал сюрприз – большое сердце и сундук, в котором были серьги, изготовленные самим Рожденом.

Холостяк 8 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: экстремальное испытание для Галины

Но на этом сюрпризы от Рождена не закончились. Они поехали кормить слонов. Галина радовалась увиденному как маленький ребенок. И такое качество девушки очень понравилось музыканту. После того, как слона накормили – паре пришлось помыть животное. Но и такое "грязное" задание развеселило девушку.

Холостяк 8 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: свидание в джунглях

А уже вечером на девушку ждал романтический ужин на берегу океана. А закончилось все страстным поцелуем.

Далее на последнее в проекте свидание отправилась Иванна. Девушка искренне призналась, что очень скучала по Рождену. Холостяк решил воспроизвести для девушки фильм "Ешь, молись, люби". Рожден и Иванна отправились в места, которые посетила героиня Джулии Робертс.

Первое место, куда отправилась пара, был местный рынок. Там пара купила себе национальную одежду, ведь дальше они отправляются в храм.

Холостяк 8 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: "Ешь, молись, люби" для Иванны

Вечером Рожден пригласил Иванну на ужин. И тут девушку ждала неожиданность – музыкант сам приготовил для нее ужин. Но свидание не клеилось, девушка выглядела очень напряженной.

Читайте также: Холостяк 8 сезон 11 выпуск: Рожден познакомил девушек с родителями, последняя церемония роз

Поэтому Рожден решил перенести свидание в более романтичное место. Здесь Иванна больше расслабилась и рассказала жуткую историю о том, что в детстве ее побили другие девушки. Из-за этой неприятной истории у Иванны остался шрам. После этого инцидента девушка и замкнулась в себе, поэтому и сейчас она не может ярко показывать свои эмоции.

Холостяк 8 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: Рожден приготовил ужин для Иванны

Холостяк 8 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: каким проект был для Гали и Иванки

Вот и настал тот долгожданный момент. Наконец холостяк Рожден Ануси выбирает свою единственную. Остались две девушки Иванна и Галина.

При встрече с Галиной Рожден заявил, что эмоциональность девушки его приворожила, ведь с ней никогда не будет грустно. Однако, его настораживает, что Галя требует слишком много внимания. Но он музыкант, поэтому он не сможет уделять ей внимание 24 часа в сутки. Поэтому он не может ее выбрать. Девушка покидает проект.

Поэтому избранницей Рождена становится Иванна. Он признался, что они с девушкой очень похожи, поэтому он верит, что у их пары есть будущее.

Холостяк 8 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: Галя или Иванна – кого выбрал Рожден

"Холостяк" – реалити-шоу свиданий, которое появилось в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor".

Главным героем 8 сезона стал музыкант, певец и саунд-продюсер Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN).

В каждом выпуске главный герой будет встречаться с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 25 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как глобальное потепление влияет на политическую ситуацию в Украине
25 мая, 23:00 Как глобальное потепление влияет на политическую ситуацию в Украине
Іван Яковина 51
Главные новости 25 мая: нападение на Стерненко, Луценко внес новые представления
25 мая, 22:17 Главные новости 25 мая: нападение на Стерненко, Луценко внес новые представления
116
Укробронпром вернет к жизни
25 мая, 22:00 Укробронпром вернет к жизни "Объект 477А1" "Нота"?
Злой Одессит 1950
Топ-7 мифов о здоровье от Супрун: свежая подборка
25 мая, 20:18 Топ-7 мифов о здоровье от Супрун: свежая подборка
484
Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
25 мая, 17:06 Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
Богдан Яременко 1517
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук