Вооруженные силы Украины до 2025 года будут укомплектованы кадровыми военными на 80 – 90%. Кроме того, планируют внедрить способ доукомплектования боевых воинских частей резервистами без объявления мобилизации.

О планах касательно украинской армии главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак рассказал на Всеукраинском форуме "Украина 30".

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Планы ВСУ по контрактникам и резервистам

К 2025 году ВСУ будут укомплектованы кадровыми военнослужащими на 80 – 90% и военнослужащими, которые подписали контракт на службу в резерве, на 10 – 20%,

– отметил Хомчак.

По его словам, уже в 2021 году планируют, что все органы военного управления приобретут полные оперативные способности в новых организационных структурах.

"Выполнение мероприятий по подготовке персонала сил обороны военного резерва предусматривает укомплектование ВСУ профессиональным всесторонне подготовленным и мотивированным персоналом", – добавил главнокомандующий.

Хомчак добавил, что в планах – внедрение способа доукомплектования боевых воинских частей резервистами без объявления мобилизации. Также будут развивать системы военного образования, здравоохранения и социальной защиты военнослужащего.

Главнокомандующий подчеркнул, что наличие достаточного запаса обученного людского ресурса обеспечит доукомплектование ВСУ во время мобилизации, развертывания системы территориальной обороны, а также для восполнения возможных потерь во время отпора вооруженной агрессии.

Справка. Форум "Украина 30. Безопасность" продолжается в течение 11 – 13 мая 2021 года. Основная тема обсуждения – как государство заботится о безопасности граждан, а также какой является и должна стать украинская армия. Обсуждение в формате форума в течение нескольких недель не проводили из-за локдауна в Киеве.