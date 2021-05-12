Збройні сили України до 2025 року будуть укомплектовані кадровими військовими на 80 – 90%. Крім того, планують впровадити спосіб доукомплектування бойових військових частин резервістами без оголошення мобілізації.

Про плани щодо української армії головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак розповів на Всеукраїнському форумі "Україна 30".

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Плани ЗСУ щодо контрактників і резервістів

До 2025 року ЗСУ будуть укомплектовані кадровими військовослужбовцями на 80 – 90% та військовослужбовцями, які підписали контракт на службу в резерві, на 10 – 20%,

– зазначив Хомчак.

За його словами, вже у 2021 році планують, що всі органи військового управління набудуть повних оперативних спроможностей у нових організаційних структурах.

"Виконання заходів із підготовки персоналу сил оборони військового резерву передбачає укомплектування ЗСУ професійним всебічно підготовленим та вмотивованим персоналом", – додав головнокомандувач.

Хомчак додав, що у планах – впровадження способу доукомплектування бойових військових частин резервістами без оголошення мобілізації. Також розвиватимуть системи військової освіти, охорони здоров'я і соціального захисту військовослужбовця.

Головнокомандувач наголосив, що наявність запасу достатнього навченого людського ресурсу забезпечить доукомплектування ЗСУ під час мобілізації, розгортання системи територіальної оборони, а також для поповнення можливих втрат під час відсічі збройної агресії.

Довідка. Форум "Україна 30. Безпека" триває протягом 11 – 13 травня 2021 року. Основна тема обговорення – як держава дбає про безпеку громадян, а також якою є і повинна стати українська армія. Обговорення у форматі форуму протягом кількох тижнів не проводили через локдаун у Києві.