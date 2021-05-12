Хомчак розповів, якими є плани ЗСУ щодо контрактників та резервістів
Збройні сили України до 2025 року будуть укомплектовані кадровими військовими на 80 – 90%. Крім того, планують впровадити спосіб доукомплектування бойових військових частин резервістами без оголошення мобілізації.
Джерело:Всеукраїнський форум "Україна 30"
Про плани щодо української армії головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак розповів на Всеукраїнському форумі "Україна 30".
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Плани ЗСУ щодо контрактників і резервістів
До 2025 року ЗСУ будуть укомплектовані кадровими військовослужбовцями на 80 – 90% та військовослужбовцями, які підписали контракт на службу в резерві, на 10 – 20%,
– зазначив Хомчак.
За його словами, вже у 2021 році планують, що всі органи військового управління набудуть повних оперативних спроможностей у нових організаційних структурах.
"Виконання заходів із підготовки персоналу сил оборони військового резерву передбачає укомплектування ЗСУ професійним всебічно підготовленим та вмотивованим персоналом", – додав головнокомандувач.
Хомчак додав, що у планах – впровадження способу доукомплектування бойових військових частин резервістами без оголошення мобілізації. Також розвиватимуть системи військової освіти, охорони здоров'я і соціального захисту військовослужбовця.
Головнокомандувач наголосив, що наявність запасу достатнього навченого людського ресурсу забезпечить доукомплектування ЗСУ під час мобілізації, розгортання системи територіальної оборони, а також для поповнення можливих втрат під час відсічі збройної агресії.
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