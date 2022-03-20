Женщины рожают детей в подвалах

68-летняя Лариса Ерошина вместе с семьей эвакуировалась из Мариуполя. Она рассказала, что выехать из города было сложно, ведь из-за обстрелов врага разрушена дорога.

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Жительница Мариуполя отметила, что женщины рожают детей в подвалах и их кормят. В городе нет ни еды, ни воды.

Она рассказала, что люди в Мариуполе умирают семьями, а их тела продолжают находиться под завалами.

Женщина рассказала жуткую историю, что ее родственницу хоронили под звуки обстрелов.

Смотрите видео свидетельств очевидицы из Мариуполя

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