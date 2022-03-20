С начала войны русские оккупанты уничтожили более 100 школ в Донецкой области. Всего разрушено 321 образовательное учреждение.
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Также враг уничтожил 10 медицинских учреждений, 21 мост и 18 железнодорожных объектов.
Разрушение инфраструктуры Донбасса:
- 10 медицинских учреждений;
- 43 заведения культуры, в том числе 5 музеев;
- 14 объектов культурного наследия, в том числе 4 памятки Второй мировой войны;
- 3 здания санитарно-оздоровительного комплекса "Жемчужина Донбасса";
- 321 образовательное учреждение (139 школ, 148 детсадов, 10 заведений ПТО, 9 заведений профессионального высшего образования, 4 вуза, 11 заведений внешкольного образования);
- 1108 домов (464 многоэтажных, 644 частных);
- 21 городов;
- 18 железнодорожных объектов;
- 30 газопроводов (2 магистральных);
- 15 объектов тепло- и водоснабжения (обесточены 3 насосные станции и 2 фильтровальные станции);
- 34 объекта электроснабжения.
Масштабы разрушений в Донецкой области от действий оккупантов / Фото с телеграмму Кириленко
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