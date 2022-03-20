С начала войны русские оккупанты уничтожили более 100 школ в Донецкой области. Всего разрушено 321 образовательное учреждение.

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Также враг уничтожил 10 медицинских учреждений, 21 мост и 18 железнодорожных объектов.

Разрушение инфраструктуры Донбасса:

10 медицинских учреждений;

43 заведения культуры, в том числе 5 музеев;

14 объектов культурного наследия, в том числе 4 памятки Второй мировой войны;

3 здания санитарно-оздоровительного комплекса "Жемчужина Донбасса";

321 образовательное учреждение (139 школ, 148 детсадов, 10 заведений ПТО, 9 заведений профессионального высшего образования, 4 вуза, 11 заведений внешкольного образования);

1108 домов (464 многоэтажных, 644 частных);

21 городов;

18 железнодорожных объектов;

30 газопроводов (2 магистральных);

15 объектов тепло- и водоснабжения (обесточены 3 насосные станции и 2 фильтровальные станции);

34 объекта электроснабжения.

Масштабы разрушений в Донецкой области от действий оккупантов / Фото с телеграмму Кириленко

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