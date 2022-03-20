Від початку війни російські окупанти знищили понад 100 шкіл на Донеччині. Загалом зруйновано 321 освітній заклад.
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Також ворог знищив 10 медичних закладів, 21 міст та 18 залізничних об'єктів.
Руйнування інфраструктури Донеччини:
- 10 медичних закладів;
- 43 заклади культури, зокрема 5 музеїв;
- 14 об'єктів культурної спадщини, у тому числі 4 пам'ятки Другої світової війни;
- 3 будівлі санітарно-оздоровчого комплексу "Перлина Донеччини";
- 321 освітній заклад (139 шкіл, 148 дитсадків, 10 закладів ПТО, 9 закладів фахової передвищої освіти, 4 виші, 11 закладів позашкільної освіти);
- 1108 будинків (464 багатоповерхових, 644 приватних);
- 21 міст;
- 18 залізничних об'єктів;
- 30 газопроводів (2 магістральні);
- 15 об'єктів тепло- та водопостачання (знеструмлено 3 насосні станції і 2 фільтрувальні станції);
- 34 об'єкти електропостачання.
Масштаби руйнувань на Донеччині від дій окупантів / Фото з телеграму Кириленка
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