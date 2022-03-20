Жінки народжують дітей у підвалах

68-річна Лариса Єрошина разом із сім'єю евакуювалася з Маріуполя. Вона розповіла, що виїхати з міста було складно, адже через обстріли ворога зруйновано дорогу.

Варте уваги Кириленко назвав жахливі масштаби руйнувань на Донеччині від дій окупантів

Жителька Маріуполя зазначила, що жінки народжують дітей у підвалах і їх нічим годувати. У місті немає ні їжі, ні води.

Вона розповіла, що люди в Маріуполі помирають цілими сім'ями, а їх тіла продовжують перебувати під завалами.

Жінка розказала моторошну історію, що її родичку ховали під звуки обстрілів.

Дивіться відео свідчень очевидиці з Маріуполя

До теми – Маріупольці показали руйнування у місті: майже 90% будівель пошкоджені: дивіться відео