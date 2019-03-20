Хорошее воспитание: девочка нашла 150 тысяч и вернула владельцу

На Львовщине в городке Трускавец школьница нашла 150 тысяч гривен и не колеблясь вернула их владельцу. Выяснилось, деньги потерял сосед девочки.

Сама же 11-летняя Андриана Дзюбайло стала местной звездой.

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На находку девушка наткнулась, когда вечером возвращалась с тренировки.

Я очень сильно устала и хотела сесть на кресло возле подъезда. Возле него лежал кошелек с деньгами – это была барсетка. В ней были доллары, евро, злотые, и гривны,

– сказала школьница Андриана Дзюбайло.



Кресла, возле которых Андриана нашла деньги

В сумке были и документы владельца, им оказался сосед Андрианы.

Он был очень удивлен, спрашивал, откуда я ее взяла. Я рассказала, что нашла. А он был после работы, поставил барсетку на кресло у подъезда и говорил по телефону, а пакетами прикрыл. И забыл видимо,

– вспомнила Андриана Дзюбайло.

Мужчина лишь поблагодарил соседку. Все узнали об этом поступке после турнира по вольной борьбе, который состоялся на днях. Дзюбайло Андриана заняла 1 место на всеукраинском турнире. Ее наградили кубком "За волю к победе".



Андриана Дзюбайло, которая вернула деньги владельцу

Еще один – "За честность" стал неожиданностью для 11-летней девочки.

Если бы я так нашла, то поступила бы так же. Если бы было неизвестно чьи это деньги, или чья сумка, то я бы отдала в полицию и сказала, чтобы они нашли хозяина,

– отметила подруга Виктория Трач.

Мама Андрианы сейчас на заработках, поэтому девушка живет с бабушкой.

Я ее наставляю, что бы она не нашла и если не знает чье это, то должна написать объявление на домашний номер телефона, чтобы человек мог обратиться, если никто не обращается – мы подадим в полицию,

– отметила бабушка Андриана Анна Вирт.

В немецком городе Бад-Фильбель 9-летний мальчик Фильбель ходил по соседям и раздавал сбережения своих родителей, его остановила полиция.