Гарне виховання: дівчинка знайшла 150 тисяч і повернула власнику

На Львівщині у містечку Трускавець школярка знайшла 150 тисяч гривень і не вагаючись повернула їх власнику. З'ясувалося, гроші загубив сусід дівчинки.

Сама ж 11-річна Андріана Дзюбайло стала місцевою зіркою.

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На знахідку дівчина натрапила, коли ввечері поверталася з тренування.

Я дуже сильно втомилась і хотіла сісти на крісло біля під'їзду. Біля нього лежав гаманець з грошима – це була барсетка. В ній були долари, євро, злоті, і гривні,

– сказала школярка Андріана Дзюбайло.



Крісла, біля яких Андріана знайшла гроші

У сумці були й документи власника, ним виявився сусід Андріани.

Він був дуже здивований, питав, звідки я її взяла. Я розповіла, що знайшла. А він був після роботи, поставив барсетку на крісло біля під'їзду і говорив по телефону, а пакетами прикрив. І забув певне,

– згадала Андріана Дзюбайло.

Чоловік лиш подякував сусідці. Всі дізналися про цей вчинок після турніру з вільної боротьби, який відбувся днями. Дзюбайло Андріана зайняла 1 місце на всеукраїнському турнірі. Її нагоробили кубком "За волю до перемоги".



Андріана Дзюбайло, яка повернула гроші власнику

Ще один – "За чесність" став справжньою несподіванкою для 11-річної дівчинки.

Якби я так знайшла, то вчинила б так само. Якби було б не відомо чиї це гроші, чи чия сумка, то я би віддала у поліцію і сказала, щоб вони знайшли господаря,

– наголосила подруга Вікторія Трач.

Мама Андріани зараз на заробітках, тож дівчина живе з бабусею.

Я їй наказую, щоб вона не знайшла і якщо не знає чиє то є, то повинна написати оголошення на домашній номер телефону, щоб людина могла звернутися, якщо ніхто не звертається – ми подамо в поліцію,

– зазначила бабуся Андріани Анна Вірт.

У німецькому місті Бад-Фільбель 9-річний хлопчик Фільбель ходив по сусідах і роздавав заощадження своїх батьків, його зупинила поліція.