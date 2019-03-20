Гарне виховання: дівчинка знайшла 150 тисяч і повернула власнику
На Львівщині у містечку Трускавець школярка знайшла 150 тисяч гривень і не вагаючись повернула їх власнику. З'ясувалося, гроші загубив сусід дівчинки.
Сама ж 11-річна Андріана Дзюбайло стала місцевою зіркою.
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На знахідку дівчина натрапила, коли ввечері поверталася з тренування.
Я дуже сильно втомилась і хотіла сісти на крісло біля під'їзду. Біля нього лежав гаманець з грошима – це була барсетка. В ній були долари, євро, злоті, і гривні,
– сказала школярка Андріана Дзюбайло.
Крісла, біля яких Андріана знайшла гроші
У сумці були й документи власника, ним виявився сусід Андріани.
Він був дуже здивований, питав, звідки я її взяла. Я розповіла, що знайшла. А він був після роботи, поставив барсетку на крісло біля під'їзду і говорив по телефону, а пакетами прикрив. І забув певне,
– згадала Андріана Дзюбайло.
Чоловік лиш подякував сусідці. Всі дізналися про цей вчинок після турніру з вільної боротьби, який відбувся днями. Дзюбайло Андріана зайняла 1 місце на всеукраїнському турнірі. Її нагоробили кубком "За волю до перемоги".
Андріана Дзюбайло, яка повернула гроші власнику
Ще один – "За чесність" став справжньою несподіванкою для 11-річної дівчинки.
Якби я так знайшла, то вчинила б так само. Якби було б не відомо чиї це гроші, чи чия сумка, то я би віддала у поліцію і сказала, щоб вони знайшли господаря,
– наголосила подруга Вікторія Трач.
Мама Андріани зараз на заробітках, тож дівчина живе з бабусею.
Я їй наказую, щоб вона не знайшла і якщо не знає чиє то є, то повинна написати оголошення на домашній номер телефону, щоб людина могла звернутися, якщо ніхто не звертається – ми подамо в поліцію,
– зазначила бабуся Андріани Анна Вірт.
У німецькому місті Бад-Фільбель 9-річний хлопчик Фільбель ходив по сусідах і роздавав заощадження своїх батьків, його зупинила поліція.