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      Гарне виховання: дівчинка знайшла 150 тисяч і повернула власнику

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      На Львівщині у містечку Трускавець школярка знайшла 150 тисяч гривень і не вагаючись повернула їх власнику. З'ясувалося, гроші загубив сусід дівчинки.

      Сама ж 11-річна Андріана Дзюбайло стала місцевою зіркою.

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      На знахідку дівчина натрапила, коли ввечері поверталася з тренування.

      Я дуже сильно втомилась і хотіла сісти на крісло біля під'їзду. Біля нього лежав гаманець з грошима – це була барсетка. В ній були долари, євро, злоті, і гривні,
      – сказала школярка Андріана Дзюбайло.

      дзюбайло трусквацець гроші повернула 150 тисяч
      Крісла, біля яких Андріана знайшла гроші

      У сумці були й документи власника, ним виявився сусід Андріани.

      Він був дуже здивований, питав, звідки я її взяла. Я розповіла, що знайшла. А він був після роботи, поставив барсетку на крісло біля під'їзду і говорив по телефону, а пакетами прикрив. І забув певне,
      – згадала Андріана Дзюбайло.

      Чоловік лиш подякував сусідці. Всі дізналися про цей вчинок після турніру з вільної боротьби, який відбувся днями. Дзюбайло Андріана зайняла 1 місце на всеукраїнському турнірі. Її нагоробили кубком "За волю до перемоги".

      дзюбайло трускавець 150 тисяч
      Андріана Дзюбайло, яка повернула гроші власнику

      Ще один – "За чесність" став справжньою несподіванкою для 11-річної дівчинки. 

      Якби я так знайшла, то вчинила б так само. Якби було б не відомо чиї це гроші, чи чия сумка, то я би віддала у поліцію і сказала, щоб вони знайшли господаря,
      – наголосила подруга Вікторія Трач.

      Мама Андріани зараз на заробітках, тож дівчина живе з бабусею.

      Я їй наказую, щоб вона не знайшла і якщо не знає чиє то є, то повинна написати оголошення на домашній номер телефону, щоб людина могла звернутися, якщо ніхто не звертається – ми подамо в поліцію,
      – зазначила бабуся Андріани Анна Вірт.

      У німецькому місті Бад-Фільбель 9-річний хлопчик Фільбель ходив по сусідах і роздавав заощадження своїх батьків, його зупинила поліція.

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Гроші
      Джерело: 24 Канал
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