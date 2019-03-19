9-річна дитина роздала гроші батьків усім сусідам

У німецькому місті Бад-Фільбель 9-річний хлопчик Фільбель ходив по сусідах і роздавав заощадження своїх батьків. Поліція його зупинила.

Хлопчик мав з собою пакет, у якому було близько 3 тисяч євро, пише Deutsche Welle.

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Усі заощадження батьки були у купюрах по 50 євро. Хлопчик ходив від дверей до дверей і роздавав кожному бажаючому по одній банкноті. Дитина стверджувала, що знайшла гроші поруч з будинком.

Деякі сусіди брали гроші від дитини, а в якості винагороди залишали йому невелику суму. Це тривало доти, поки один з місцевих жителів не подзвонив у поліцію. Все ж хлопчик встиг витратити 260 євро.

Згодом правоохоронці знайшли батьків дитини. Сам хлопчик відмовився пояснити, звідки у нього гроші, та чому він пішов на такий вчинок.

Поліція попросила сусідів повернути зниклі гроші.