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      9-річна дитина роздала гроші батьків усім сусідам

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      9-річна дитина роздала усі гроші батьків сусідам
      9-річна дитина роздала усі гроші батьків сусідам / Фото з відкритих джерел

      У німецькому місті Бад-Фільбель 9-річний хлопчик Фільбель ходив по сусідах і роздавав заощадження своїх батьків. Поліція його зупинила.

      Хлопчик мав з собою пакет, у якому було близько 3 тисяч євро, пише Deutsche Welle.

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      Усі заощадження батьки були у купюрах по 50 євро. Хлопчик ходив від дверей до дверей і роздавав кожному бажаючому по одній банкноті. Дитина стверджувала, що знайшла гроші поруч з будинком.

      Деякі сусіди брали гроші від дитини, а в якості винагороди залишали йому невелику суму. Це тривало доти, поки один з місцевих жителів не подзвонив у поліцію. Все ж хлопчик встиг витратити 260 євро.

      Згодом правоохоронці знайшли батьків дитини. Сам хлопчик відмовився пояснити, звідки у нього гроші, та чому він пішов на такий вчинок.

      Поліція попросила сусідів повернути зниклі гроші.

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      Теги: Курйозні новини Діти і неповнолітні Поліція Гроші
      Джерело: 24 Канал
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