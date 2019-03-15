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      Іспанський "Робін Гуд": невідомий благодійник підкидає мешканцям села гроші

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      Іспанський "Робін Гуд": невідомий благодійник підкидає мешканцям села гроші
      Іспанський "Робін Гуд": невідомий благодійник підкидає мешканцям села гроші / Фото з відкритих джерел

      В іспанському селі Вільяррам'єль невідомий благодійник підкидає мешканцям конверти з грошима.

      Місцеві у своїх поштових скриньках або ж просто під дверима знаходять конверти з сумами від 50 до 100 євро, йдеться у сюжеті ТСН.

      Читайте також: Низька зарплата – не проблема: працівниця "Укрпошти" здала майна компанії на 1 мільйон гривень

      Мешканці села назвали незнайомця "Робін Гудом". За тиждень він підклав гроші уже 14 адресатам.

      Цікаво, що між собою люди жодним чином не не пов'язані. Серед них – пари з дітьми, сім'ї без дітей та пенсіонери.

      Частина людей одразу пішла у банк перевіряти, чи справжні гроші. Дехто навіть звернувся до поліції. Однак, правоохоронці розглядати справу не будуть, оскільки нічого протизаконного у цьому немає.

      blog_ava
      В "Укрпошті" підвищать зарплати листоношам
      сьогодні
      2407
      Теги: Курйозні новини благочинність Гроші
      Джерело: 24 Канал
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