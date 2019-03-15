Іспанський "Робін Гуд": невідомий благодійник підкидає мешканцям села гроші

В іспанському селі Вільяррам'єль невідомий благодійник підкидає мешканцям конверти з грошима.

Місцеві у своїх поштових скриньках або ж просто під дверима знаходять конверти з сумами від 50 до 100 євро, йдеться у сюжеті ТСН.

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Мешканці села назвали незнайомця "Робін Гудом". За тиждень він підклав гроші уже 14 адресатам.

Цікаво, що між собою люди жодним чином не не пов'язані. Серед них – пари з дітьми, сім'ї без дітей та пенсіонери.

Частина людей одразу пішла у банк перевіряти, чи справжні гроші. Дехто навіть звернувся до поліції. Однак, правоохоронці розглядати справу не будуть, оскільки нічого протизаконного у цьому немає.