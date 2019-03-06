Низька зарплата – не проблема: працівниця "Укрпошти" здала майна компанії на 1 мільйон гривень

В Ужгороді судитимуть вже колишню працівницю "Укрпошти", яка здала комп'ютерне обладнання компанії до ломбарду. І отримала за це чималу винагороду – більше 1 мільйона гривень.

Інцидент стався у відділенні "Укрпошти" в Ужгороді. І не один раз, а 36.

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44-річна жінка "впоралась" з майном дирекції всього за 9 місяців – потрохи виносила обладнання з з березня по листопад 2018 року.

Нині прокуратура завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно екс-працівниці "Укрпошти" за обвинуваченням у розтраті понад 1 мільйона гривень майна товариства.