20:29
6 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як росіяни їдять зі смітників. Звєрєв – наступник Путіна
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 березня
      Вєсті.UA: Невловимий Труханов. Лайфхак як не помітити 84 кілограмів героїну
      Вєсті.UA
      19:49, сьогодні
      Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Низька зарплата – не проблема: працівниця "Укрпошти" здала майна компанії на 1 мільйон гривень

      844 Читать новость на русском
      Винахідливій жінці загрожує в'язниця
      Винахідливій жінці загрожує в'язниця / Колаж 24 каналу

      В Ужгороді судитимуть вже колишню працівницю "Укрпошти", яка здала комп'ютерне обладнання компанії до ломбарду. І отримала за це чималу винагороду – більше 1 мільйона гривень.

      Інцидент стався у відділенні "Укрпошти" в Ужгороді. І не один раз, а 36. 

      Читайте також: Шахрайці заплатили 5 мільйонів за "зняття вроків"

      44-річна жінка "впоралась" з майном дирекції всього за 9 місяців – потрохи виносила обладнання з з березня по листопад 2018 року. 

      Нині прокуратура завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно екс-працівниці "Укрпошти" за обвинуваченням у розтраті понад 1 мільйона гривень майна товариства. 

      Якщо провину жінки доведуть, її загрожуватиме обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

       

      blog_ava
      На Київщині побили журналіста-розслідувача програми "Схеми": відео
      сьогодні
      3001
      Теги: Новини України Кримінальні новини Укрпошта Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      сьогодні , 17:03 Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      Юрій Бутусов 144
      Про військову техніку Росії на Донбасі та місця дислокації терористів
      сьогодні , 15:00 Про військову техніку Росії на Донбасі та місця дислокації терористів
      Дмитро Снєгирьов 1031
      Книга відгуків і пропозицій пішла у забуття
      сьогодні , 14:30 Книга відгуків і пропозицій пішла у забуття
      Ірина Поліщук 1367
      Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
      сьогодні , 14:01 Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
      Ірина Буртик 1212
      Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      сьогодні , 13:00 Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      Леонід Остальцев 2082
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук