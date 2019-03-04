Шахрайці заплатили 5 мільйонів за "зняття вроків"
Уродженка Кіровоградщини віддала шахрайці 5 мільйонів гривень нібито за "зняття вроків".
У листопаді 2018 року 51-річна жінка шахрайським шляхом заволоділа грошима та ювелірними прикрасами 38-річної вінничанки, повідомили у прокуратурі Вінницької області.
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Шахрайка ошукала жінку за нібито "зняття вроків" на майже 5 мільйонів гривень.
За результатами досудового розслідування, до суду скерували обвинувальний акт щодо зловмисниці за статтею про шахрайство.
Якщо вину підозрюваної доведуть, то зловмисниці загрожує від 5 до 12 років ув’язнення.
До слова, у Лондоні банди злодіїв обкрадали паркувальні лічильники на десятки тисяч фунтів стерлінгів. Зловмисники використовували пилосос аби здійснити злочин.
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