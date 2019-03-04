Мошеннице заплатили 5 миллионов за "снятие порчи"
Уроженка Кировоградской области отдала мошеннице 5 миллионов гривен якобы за "снятие порчи".
В ноябре 2018 года 51-летняя женщина мошенническим путем завладела деньгами и ювелирными украшениями 38-летней винничанки, сообщили в прокуратуре Винницкой области.
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Мошенница обманула женщину за якобы "снятие порчи" почти на 5 миллионов гривен.
По результатам досудебного расследования, в суд направили обвинительный акт в отношении злоумышленницы по статье о мошенничестве.
Если вину подозреваемой докажут, то злоумышленнице грозит от 5 до 12 лет заключения.
К слову, в Лондоне банды воров обворовали парковочные счетчики на десятки тысяч фунтов стерлингов. Злоумышленники использовали пылесос, чтобы совершить преступление.
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