Мошеннице заплатили 5 миллионов за "снятие порчи"

Уроженка Кировоградской области отдала мошеннице 5 миллионов гривен якобы за "снятие порчи".

В ноябре 2018 года 51-летняя женщина мошенническим путем завладела деньгами и ювелирными украшениями 38-летней винничанки, сообщили в прокуратуре Винницкой области.

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Мошенница обманула женщину за якобы "снятие порчи" почти на 5 миллионов гривен.

По результатам досудебного расследования, в суд направили обвинительный акт в отношении злоумышленницы по статье о мошенничестве.

Если вину подозреваемой докажут, то злоумышленнице грозит от 5 до 12 лет заключения.

К слову, в Лондоне банды воров обворовали парковочные счетчики на десятки тысяч фунтов стерлингов. Злоумышленники использовали пылесос, чтобы совершить преступление.