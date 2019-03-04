18:51
4 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Королевский шут Жириновский. Кто сыграет главные роли в "Брате-3"
      Вєсті Кремля
      20:49, 2 марта
      Вести. UA. Жир: Как Порошенко реагирует на скандалы. Король политической драмы
      Вєсті.UA
      18:51, 2 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Мошеннице заплатили 5 миллионов за "снятие порчи"

      107 Читати новину українською
      Мошеннице заплатили 5 миллионов за "снятие порчи"
      Мошеннице заплатили 5 миллионов за "снятие порчи" / Фото из открытых источников

      Уроженка Кировоградской области отдала мошеннице 5 миллионов гривен якобы за "снятие порчи".

      В ноябре 2018 года 51-летняя женщина мошенническим путем завладела деньгами и ювелирными украшениями 38-летней винничанки, сообщили в прокуратуре Винницкой области.

      Читайте также: На Луганщине осудили женщину за проведение "референдума" за "ЛНР"

      Мошенница обманула женщину за якобы "снятие порчи" почти на 5 миллионов гривен.

      По результатам досудебного расследования, в суд направили обвинительный акт в отношении злоумышленницы по статье о мошенничестве.

      Если вину подозреваемой докажут, то злоумышленнице грозит от 5 до 12 лет заключения.

      К слову, в Лондоне банды воров обворовали парковочные счетчики на десятки тысяч фунтов стерлингов. Злоумышленники использовали пылесос, чтобы совершить преступление.

      blog_ava
      Великий пост 2019: календарь питания на каждый день
      сегодня
      141286
      Теги: Деньги Новости Украины Криминальные новости Полиция Курьезные новости Винница
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Недвижимость Валентина Наливайченко: что известно о собственности кандидата в президенты
      сегодня , 18:31 Недвижимость Валентина Наливайченко: что известно о собственности кандидата в президенты
      Олена Кандяк 38
      Единый кандидат от демократических сил: что изменится и какие шансы у Гриценко
      сегодня , 18:01 Единый кандидат от демократических сил: что изменится и какие шансы у Гриценко
      Інна Жолобович 248
      Как освежить квартиру без капитального ремонта
      сегодня , 10:00 Как освежить квартиру без капитального ремонта
      315
      Що не так з терористкою Світланою Дрюк, яка перейшла на бік України
      сегодня , 17:00 Що не так з терористкою Світланою Дрюк, яка перейшла на бік України
      Олексій Чибісов 2558
      Война в Украине не ощутима, более заметны экономический кризис и бедность, – экс-футболист УПЛ
      сегодня , 16:53 Война в Украине не ощутима, более заметны экономический кризис и бедность, – экс-футболист УПЛ
      106
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Что происходит в Одесском СИЗО после жестокого убийства
       21 августа 2017 , 22:27
      Сегодня состоится заседание Комиссии Украина–НАТО
       26 января 2015 , 06:45 1
      Ливерпуль одержал юбилейную победу в чемпионате Англии
       12 августа 2018 , 18:21
      Украина уступила Италии в первом матче домашнего Евро-2018 по мини-футболу
       12 августа 2018 , 21:36
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук