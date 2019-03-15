Испанский "Робин Гуд": неизвестный благодетель подбрасывает жителям села деньги

В испанской деревне Вильяррамьель неизвестный благодетель подбрасывает жителям конверты с деньгами.

Местные в своих почтовых ящиках или просто под дверью находят конверты с суммами от 50 до 100 евро, говорится в сюжете ТСН.

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Жители села назвали незнакомца Робин Гудом. За неделю он подложил деньги уже 14 адресатам.

Интересно, что между собой люди никоим образом не не связаны. Среди них – пары с детьми, семьи без детей и пенсионеры.

Часть людей сразу пошла в банк проверять, настоящие ли деньги. Некоторые даже обратились в полицию. Однако, правоохранители рассматривать дело не будут, поскольку ничего противозаконного в этом нет.