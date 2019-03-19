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      9-летний ребенок раздал деньги родителей всем соседям

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      9-летний ребенок раздал деньги родителей всем соседям
      9-летний ребенок раздал деньги родителей всем соседям / Фото из открытых источников

      В немецком городе Бад-Фильбель 9-летний мальчик Фильбель ходил по соседям и раздавал сбережения своих родителей. Полиция его остановила.

      Мальчик имел с собой пакет, в котором было около 3 тысяч евро, пишет Deutsche Welle.

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      Все сбережения родители были в купюрах по 50 евро. Мальчик ходил от двери к двери и раздавал каждому желающему по одной банкноте. Ребенок утверждал, что нашел деньги рядом с домом.

      Некоторые соседи брали деньги у ребенка, а в качестве вознаграждения оставляли ему небольшую сумму. Это продолжалось до тех пор, пока один из местных жителей не позвонил в полицию. Все же мальчик успел раздать 260 евро.

      Впоследствии правоохранители нашли родителей ребенка. Сам мальчик отказался объяснить, откуда у него деньги, и почему он пошел на такой поступок.

      Полиция попросила соседей вернуть пропавшие деньги.

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      Теги: Деньги Полиция Дети и несовершеннолетние Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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