9-летний ребенок раздал деньги родителей всем соседям

В немецком городе Бад-Фильбель 9-летний мальчик Фильбель ходил по соседям и раздавал сбережения своих родителей. Полиция его остановила.

Мальчик имел с собой пакет, в котором было около 3 тысяч евро, пишет Deutsche Welle.

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Все сбережения родители были в купюрах по 50 евро. Мальчик ходил от двери к двери и раздавал каждому желающему по одной банкноте. Ребенок утверждал, что нашел деньги рядом с домом.

Некоторые соседи брали деньги у ребенка, а в качестве вознаграждения оставляли ему небольшую сумму. Это продолжалось до тех пор, пока один из местных жителей не позвонил в полицию. Все же мальчик успел раздать 260 евро.

Впоследствии правоохранители нашли родителей ребенка. Сам мальчик отказался объяснить, откуда у него деньги, и почему он пошел на такой поступок.

Полиция попросила соседей вернуть пропавшие деньги.