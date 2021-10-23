Маасикас назвал это хорошим шагом к внедрению реформы судебной системы. Он прогнозирует, что работа относительно Этического совета может начаться уже через неделю.

Кстати Запуск судебной реформы: Совет судей таки выбрал представителей в Этический совет

Теперь Высший совет правосудия должен создать Этический совет – что можно сделать за неделю – и работа может начаться,

– резюмировал посол.

Судебную реформу разблокировали

Совет судей 23 октября таки выбрал кандидатов в состав Этического совета по своей квоте. Это Лев Кишакевич, Юрий Трясун, Владимир Сиверин и Татьяна Чумаченко. Совет судей направил список кандидатов на утверждение Высшего совета правосудия.

Заметим, Этический совет должен состоять из представителей, которые делегируют международные партнеры и Совет судей. Международники еще ранее предложили сильных кандидатов-экспертов. Зато 13 сентября Совет судей не поддержал ни одного судью по своей квоте.

Кстати, международное сообщество резко отреагировало на блокирование реформы. Например, в Госдепе США заявили об угрозе Украины сорвать свои обещания.

Текст поста Матти Маасикаса:

Съезд судей выдвинул своих кандидатов в состав Этического совета Высшего совета правосудия. Хороший шаг вперед насчет внедрения реформы правосудия.

Теперь необходимо создать Этический совет. Это можно выполнить в течение недели – и работа может начаться!