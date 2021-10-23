Маасікас назвав це гарним кроком до впровадження реформи судової системи. Він прогнозує, що робота Етичної ради може розпочатись вже за тиждень.

До речі Запуск судової реформи: Рада суддів таки обрала представників до Етичної ради

Тепер Вища рада правосуддя має створити Етичну раду – що можливо зробити за тиждень – і робота може розпочатися,

– резюмував посол.

Судову реформу розблокували

Рада суддів 23 жовтня таки обрала кандидатів до складу Етичної ради за своєю квотою. Це Лев Кишакевич, Юрій Трясун, Володимир Сіверін та Тетяна Чумаченко. Рада суддів направила список кандидатів на затвердження Вищої ради правосуддя.

Зауважимо, Етична рада має складатись із представників, які делегують міжнародні партнери та Рада суддів. Міжнародники ще раніше запропонували сильних кандидатів-експертів. Натомість 13 вересня Рада суддів не підтримала жодного суддю за своєю квотою.

До речі, міжнародна спільнота різко відреагувала на блокування реформи. Наприклад, у Держдепі США заявили про загрозу України зірвати свої обіцянки.

Текст поста Матті Маасікаса:

З’їзд суддів висунув своїх кандидатів до складу Етичної ради Вищої ради правосуддя. Хороший крок уперед у впровадженні реформи правосуддя.

Тепер необхідно створити Етичну раду. Це можна виконати протягом тижня – і робота може розпочатися!