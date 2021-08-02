Ветер вырывал деревья с корнями
Непогода пронеслась по центральной части Хорватии. Шквальный ветер оставил церковь и школу без крыши.
Рекомендуем Из-за масштабных пожаров в Греции пострадали 16 человек
Какие жупании пострадали:
- Сисацко-Мославинская;
- Пожежско-Славонская;
- Вировитицко-Подравская;
- Беловарско-Белогородская;
- Осиецко-Баранская.
Буря была такая сильная, что вырывала деревья с корнями. Те падали на автомобили. Кроме того, ветер повалил электрические столбы. Движение транспорта было затруднено. Улицы городов от деревьев очищали спасатели.
В центры чрезвычайных ситуаций поступали много сообщений от местных жителей о последствиях непогоды. В то же время информации о жертвах нет.
Последствия сильного шторма в Хорватии / Фото из Фейсбука Ljudi za ljude