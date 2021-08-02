Вітер виривав дерева з корінням

Негода пронеслася центральною частиною Хорватії. Шквальний вітер залишив церкву та школу без даху.

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Які жупанії постраждали:

  • Сисацько-Мославинська;
  • Пожезько-Славонська;
  • Вировитицько-Подравська;
  • Беловарсько-Білогородська;
  • Осієцько-Баранська.

Буря була така сильна, що виривала дерева з корінням. Ті падали на автомобілі. Крім того, вітер повалив електричні стовпи. Рух транспорту був ускладнений. Вулиці міст від дерев очищали рятувальники.

У центри надзвичайних ситуацій надходили багато повідомлень від місцевих мешканців про наслідки негоди. Водночас інформації про жертв немає.

Наслідки сильного шторму в Хорватії / Фото з фейсбуку Ljudi za ljude