В Хорватии – новые землетрясения: люди ночевали на улицах – фото
В Хорватии утром 30 декабря произошли 3 новых землетрясения. Толчки в стране фиксируют 3 сутки подряд. Из-за разрушения города людям пришлось ночевать на улицах.
Мощность землетрясений по шкале Рихтера достигала 4,7, 4,8 и 3,9 балла, сообщает Vecernji List.
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Где произошли новые землетрясения
Эпицентр задел жителей Петрини, Загребы, большой Горицы и Карловаца. Городской голова Петрини Даринко Думбович подчеркнул, что это землетрясение было короче, чем предыдущее, но сильное.
Мэр отметил, что значительную часть города разрушили толчки. Из-за этого некоторым людям пришлось ночевать в машинах, другим – на улице у огня.
Число жертв возросло
Количество жертв в результате землетрясений возросло до 7. Под завалами церкви в Зазине нашли тело 12-летней девочки.
Ранее сообщали о 6 жертвах.
Последствия землетрясения в Хорватии / Фото Vecernji List:
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