В Хорватии утром 30 декабря произошли 3 новых землетрясения. Толчки в стране фиксируют 3 сутки подряд. Из-за разрушения города людям пришлось ночевать на улицах.

Мощность землетрясений по шкале Рихтера достигала 4,7, 4,8 и 3,9 балла, сообщает Vecernji List.

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Где произошли новые землетрясения

Эпицентр задел жителей Петрини, Загребы, большой Горицы и Карловаца. Городской голова Петрини Даринко Думбович подчеркнул, что это землетрясение было короче, чем предыдущее, но сильное.

Мэр отметил, что значительную часть города разрушили толчки. Из-за этого некоторым людям пришлось ночевать в машинах, другим – на улице у огня.

Число жертв возросло

Количество жертв в результате землетрясений возросло до 7. Под завалами церкви в Зазине нашли тело 12-летней девочки.

Ранее сообщали о 6 жертвах.

Обратите внимание! Первые 2 мощных землетрясения произошли в Хорватии 28 декабря. Несмотря на то, что стихия повредила украинское посольство, украинцев среди пострадавших не было.

Последствия землетрясения в Хорватии / Фото Vecernji List: