У Хорватії зранку 30 грудня стались 3 нові землетруси. Поштовхи у країні фіксують 3 добу поспіль. Через руйнацію міста людям довелось ночувати на вулицях.

Потужність землетрусів за шкалою Рихтера сягала 4,7, 4,8 та 3,9 бала, повідомляє Vecernji List.

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Де відбулись нові землетруси

Епіцентр зачепив жителів Петрині, Загреби, Великої Гориці та Карловаця. Міський голова Петрині Даринко Думбович наголосив, що це землетрус був коротший, ніж попередній, але сильний.

Мер зауважив, що значну частину міста зруйнували поштовхи. Через це деяким людям довелось ночувати в машинах, іншим – на вулиці біля вогню.

Кількість жертв зросла

Кількість жертв внаслідок землетрусів зросла до 7. Під завалами церкви в Зазіні знайшли тіло 12-річної дівчинки.

Раніше повідомляли про 6 жертв.

Зверніть увагу! Перші 2 потужних землетруси відбулись у Хорватії 28 грудня. Попри те, що стихія пошкодила українське посольство, українців серед постраждалих не було.

Наслідки землетрусу у Хорватії/ Фото Vecernji List: