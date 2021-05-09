"Украинец с европейской душой": в Хорватии умер ученый и дипломат Евгений Пащенко
В городе Загреб (столица Хорватии) ушел из жизни ученый и дипломат Евгений Пащенко. Он заведовал кафедрой украинистики философского факультета Загребского университета.
Источник:"Радио Свобода"
Пащенко в течение десятков лет работал над развитием культурных отношений между украинцами и народами бывшей Югославии.
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Сотрудники, друзья и студенты уважали Евгения Пащенко как искреннего украинского патриота, неутомимого работника на культурной ниве, как украинца с европейской душой,
– говорится в сообщении.
Евгений Пащенко / ffzg.unizg.hr
Что известно о Пащенко
- Родился в 1950 году в России. Тогда его родители именно отбывали ссылку в Воркуте.
- Высшее образование будущий ученый получил в Киеве и Белграде.
- В 1996 году защитил диссертацию на тему "Украинско-сербские литературные и культурные связи эпохи барокко XVII-XVIII веков: контакты, типология, стилистика".
- В течение нескольких лет работал в посольстве Украины в Хорватии.
- Написал несколько книг об Украине.
- Инициировал проект Ucrainiana croatica.
- За жизнь написал более 80 монографий и исследований.
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