В городе Загреб (столица Хорватии) ушел из жизни ученый и дипломат Евгений Пащенко. Он заведовал кафедрой украинистики философского факультета Загребского университета.

Пащенко в течение десятков лет работал над развитием культурных отношений между украинцами и народами бывшей Югославии.

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Сотрудники, друзья и студенты уважали Евгения Пащенко как искреннего украинского патриота, неутомимого работника на культурной ниве, как украинца с европейской душой,

– говорится в сообщении.



Евгений Пащенко / ffzg.unizg.hr

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