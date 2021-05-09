У місті Загреб (столиця Хорватії) пішов з життя науковець і дипломат Євгеній Пащенко. Він завідував кафедрою україністики філософського факультету Загребського університету.

Пащенко упродовж десятків років працював над розвитком культурних відносин між українцями та народами колишньої Югославії. Зауважте Помер один зі засновників компанії Vans Пол Ван Дорен Співробітники, друзі й студенти поважали Євгенія Пащенка як щирого українського патріота, невтомного працівника на культурній ниві, як українця з європейською душею,

– мовиться у повідомленні.

Євгеній Пащенко / ffzg.unizg.hr Що відомо про Пащенка Народився у 1950 році у Росії. Тоді його батьки саме відбували заслання у Воркуті.

Вищу освіту майбутній науковець здобував у Києві та Белграді.

У 1996 році захистив дисертацію на тему "Українсько-сербські літературні й культурні зв'язки доби бароко XVII–XVIII століть: контакти, типологія, стилістика".

Упродовж декількох років працював у посольстві України в Хорватії.

Написав декілька книжок про Україну.

Ініціював проєкт Ucrainiana croatica.

За життя написав понад 80 монографій і студій.