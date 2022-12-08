В ЕС поддержали присоединение еще одной страны к Шенгенской зоне, а Болгарии и Румынии – нет

Главы министерств внутренних дел стран-членов ЕС достигли согласия по присоединению Хорватии к Шенгенской зоне. В то же время, консенсуса относительно Румынии и Болгарии не пришли.

Хорватия станет частью Шенгенской зоны уже с 1 января 2023 года. В то же время, в ЕС надеются, что в ближайшее время к зоне присоединятся Болгария и Румыния.

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Почему Болгария и Румыния не стали частью Шенгена

Болгария и Румыния одновременно стали членами Евросоюза 1 января 2007, поэтому те или иные решения в евроинтеграции этих двух государств принимаются одновременно. У ЕС почти нет претензий к Румынии, хотя отдельные политики обвиняют Бухарест в проблеме коррупции на границах.

Наибольшее сопротивление в ЕС испытывает вопрос присоединения Болгарии к ЕС. Самым большим противником этого является Нидерланды. Местный премьер Марк Рютте неоднократно заявлял о том, что мигранты попадают в Болгарию через границу с Турцией за 50 евро.

Румынии также упрекают эту проблему, мол, Бухарест и София усугубят миграционный кризис. Но если говорить о Нидерландах, то к Румынии у них претензий нет, но из-за того, что одно решение касается двух стран, они выступают решительно против.

Что говорят в ЕС об этом решении

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан приветствовал решение ЕС о присоединении Хорватии к Шенгенской зоне. Стоит отметить, что эта страна стала членом ЕС в 2013 году и пока является последней страной, вступившей в Евросоюз.

Вит Ракушан выразил надежду, что Болгария и Румыния обязательно станут частью Шенгена.

Я очень рад, что во время чешского председательства Хорватия смогла сделать два важных шага в своей европейской интеграции, присоединившись к зоне евро и Шенгенской зоне. Я уверен, что эти успехи проложат путь для других государств-членов, которые выполнят условия, чтобы сделать следующий шаг в своем европейском пути, и мои коллеги и я будем продолжать упорно работать, чтобы гарантировать, что мы сможем принять Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону. семья в ближайшем будущем,

– подчеркнул Ракушан.

Теперь в Шенгенской зоне есть 27 стран, из которых 23 – члены Евросоюза. Кроме Болгарии и Румынии, не является частью Шенгена Кипр и Ирландия. Последняя ведет собственную визовую политику.

Среди стран, не являющихся членами ЕС, к Шенгенскому соглашению присоединились Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария.