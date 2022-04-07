Об этом сообщил глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Там дипломаты обсудят дальнейшую помощь Украине.

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Это ответ Хорватии на действия русской армии

Мы сделаем это из солидарности, а также в ответ на происходящее на эти ужасные сцены из Бучи и других областей Украины,
– сказал Грлич-Радман.

Министру кадры из деоккупированных украинских городов напоминают Вуковару, что на востоке его родины. Этот город был практически стерт с лица земли в 1991 – 1995 годах.

Перед Хорватией дипломатов России выслал целый ряд стран

Отметим, что из-за вторжения России на украинскую территорию и нарушения армией агрессора законов и обычаев войны, ряд стран ЕС и НАТО уже распрощались с частью дипломатического корпуса России.

В частности, это сделали:

  • Польша,
  • Румыния,
  • Словения,
  • Греция,
  • Португалия,
  • Эстония,
  • Латвия
  • Чехия,
  • Нидерланды,
  • Бельгия,
  • Ирландия,
  • Македония,
  • Люксембург,
  • Италия,
  • Германия,
  • Франция,
  • Швеция,
  • Дания,
  • выгнали также послов из ЕС.

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