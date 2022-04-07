Об этом сообщил глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Там дипломаты обсудят дальнейшую помощь Украине.
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Это ответ Хорватии на действия русской армии
Мы сделаем это из солидарности, а также в ответ на происходящее на эти ужасные сцены из Бучи и других областей Украины,
– сказал Грлич-Радман.
Министру кадры из деоккупированных украинских городов напоминают Вуковару, что на востоке его родины. Этот город был практически стерт с лица земли в 1991 – 1995 годах.
Перед Хорватией дипломатов России выслал целый ряд стран
Отметим, что из-за вторжения России на украинскую территорию и нарушения армией агрессора законов и обычаев войны, ряд стран ЕС и НАТО уже распрощались с частью дипломатического корпуса России.
В частности, это сделали:
- Польша,
- Румыния,
- Словения,
- Греция,
- Португалия,
- Эстония,
- Латвия
- Чехия,
- Нидерланды,
- Бельгия,
- Ирландия,
- Македония,
- Люксембург,
- Италия,
- Германия,
- Франция,
- Швеция,
- Дания,
- выгнали также послов из ЕС.
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