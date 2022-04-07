Про це повідомив глава МЗС Хорватії Гордан Грліч-Радман під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі. Там дипломати мають обговорити подальшу допомогу Україні.

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Це відповідь Хорватії на дії російської армії

Ми зробимо це з солідарності, а також у відповідь на те, що відбувається, на ці жахливі сцени з Бучі та інших областей України,

– сказав Грліч-Радман.

Міністру кадри з деокупованих українських міст нагадують Вуковар, що на сході його батьківщини. Це місто було практично стерте з лиця землі у 1991 – 1995 роках.

Перед Хорватією дипломатів Росії вислала ціла низка країн

Зазначимо, що через вторгнення Росії на українську територію та порушення армією агресора законів та звичаїв війни низка країн ЄС та НАТО вже розпрощались з частиною дипломатичного корпусу Росії.

Зокрема це зробили:

Польща,

Румунія,

Словенія,

Греція,

Португалія,

Естонія,

Латвія,

Чехія,

Нідерланди,

Бельгія,

Ірландія,

Македонія,

Люксембург,

Італія,

Німеччина,

Франція,

Швеція,

Данія,

вигнали також послів з ЄС.

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