Премьер также добавил, что слова президента не соответствуют позиции правительства. Соответствующее заявление политик сделал 25 января.
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Премьер Хорватии отреагировал на скандальное заявление президента
Насколько мне известно, в Украине нет хорватских солдат,
– заявил премьер.
Андрей Пленкович объяснил, что находившийся в Польше контингент хорватской армии вернулся в страну.
В частности, политик объяснил, что заявление президента об отзыве военных из НАТО в случае нападения Кремля не соответствует политике правительства страны.
"Это заявление не имеет ничего общего с политикой правительства Республики Хорватия", – объяснил Пленкович.
Он также добавил, что политика Загреба заключается в снижении напряженности и предотвращении конфликтов. Также премьер извинился перед Украиной за слова о том, что наше государство является одной из наиболее коррумпированных стран.
Скандальные заявления Хорватии на фоне обострения со стороны Кремля
- 25 января президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что страна отзовет своих военных из НАТО в случае вторжения России в Украину.
- В этот же день президент Хорватии заявил, что для Украины "нет места в НАТО". Зоран Миланович цинично назвал Революцию Достоинства "переворотом".
- Он также добавил, что Украина по-прежнему остается одной из наиболее коррумпированных стран, ЕС ничего Украине не дал.
- После этих заявлений Зоран Миланович попал в базу "Миротворец". Впоследствии в МИД Украины заявили, что требуют извинений от президента Хорватии.
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