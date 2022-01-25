В украинском Министерстве иностранных дел разочарованы высказываниями хорватского президента. Именно поэтому от него требуют извинений.

Обратите внимание Президент Хорватии Зоран Миланович попал к "Миротворец"

Миланович оскорбил украинцев

В МИД подчеркнули, что слова Зорана Милановича о "государственном перевороте", которыми он охарактеризовал Революцию Достоинства, оскорбляют память о тех, кто погиб за европейское будущее Украины.

Заявление Милановича о членстве Украины в НАТО и о том, что Хорватия не будет поддерживать нас в МИД назвали диссонансным, с учетом войны хорватов за независимость в 90-х годах. Однако украинская сторона верит, что слова президента не отражают настроения хорватского народа, а лишь являются его личными мыслями.

Хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом году. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение,

– заявили в МИД.

Также в министерстве отметили, что слова Милановича ретранслируют российскую пропаганду и не соответствуют официальной позиции Хорватии. Однако такие заявления, по мнению украинского МИД, поднимает единство ЕС и НАТО в условиях угрозы российского вторжения.

Скандальные заявления Милановича: коротко

Президент Хорватии Зоран Миланович отметился рядом одиозных, скандальных и циничных заявлений относительно Украины.

По его словам, Украине якобы не место в НАТО, а наша страна – самая коррумпированная в Европе.

Кроме того, Миланович назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом".

По словам политика, если НАТО будет взимать войска ближе к Украине, Хорватия выведет свои войска из Альянса.

За свои высказывания Миланович попал в базу "Миротворца", как помощник российских оккупантов и участник гуманитарной агрессии против Украины.

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