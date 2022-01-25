В українському Міністерстві закордонних справ розчаровані висловлюваннями хорватського президента. Саме тому від нього вимагають вибачень.

Зверніть увагу Президент Хорватії Зоран Міланович потрапив до "Миротворця"

Міланович образив українців

У МЗС наголосили, що слова Зорана Мілановича про "державний переворот", якими він охарактеризував Революцію Гідності, ображають пам'ять про тих, хто загинув за європейське майбутнє України.

Заяву Мілановича щодо членства України в НАТО й про те, що Хорватія не підтримуватиме нас у МЗС назвали дисонансною, з урахуванням війни хорватів за незалежність у 90-х роках. Однак українська сторона вірить, що слова президента не відображають настрої хорватського народу, а лише є його особистими думками.

Хорватський президент продемонстрував своє зневажливе ставлення і невдячність за допомогу, яку Україна та українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також в боротьбі з руйнівними пожежами минулоріч. Але ми впевнені, що ця невдячність є його особистою рисою і не поширюється на хорватський народ, з яким нас єднає дружба і взаємна повага,

– заявили в МЗС.

Також у міністерстві наголосили, що слова Мілановича ретранслюють російську пропаганду та не відповідають офіційній позиції Хорватії. Однак такі заяви, на думку українського МЗС, підважують єдність ЄС та НАТО в умовах загрози російського вторгнення.

Скандальні заяви Мілановича: коротко

Президент Хорватії Зоран Міланович відзначився низкою одіозних, скандальних та цинічних заяв щодо України.

За його словами, Україні нібито не місце в НАТО, а наша країна – найкорумпованіша в Європі.

Крім того, Міланович назвав Революцію Гідності "державним переворотом".

За словами політика, якщо НАТО стягуватиме війська ближче до України, Хорватія виведе свої війська з Альянсу.

За свої висловлювання Міланович потрапив до бази "Миротворця", як помічник російських окупантів та учасник гуманітарної агресії проти України.

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