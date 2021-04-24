В Черкассах на территории развлекательного комплекса "Бочка" произошел конфликт, к которому, вероятно, причастен нардеп от "Слуги народа" Олег Арсенюк. Недоразумение переросло в драку.

Инцидент произошел около 20:00 – между Арсенюком и местным жителем. По словам последнего, политик требовал продолжения обеда. О драке сообщил бывший генпрокурор Юрий Луценко.

К теме Как Тищенко и Шевченко оправдывались на фракции за свои скандалы

Как дошло до драки

Местный житель решил вмешаться, но якобы спровоцировал агрессию со стороны Арсенюка и его знакомого. Он, вероятно, оказался братом владельца заведения. Очевидцы, мол, подтвердили, что драку спровоцировал именно Арсенюк и его знакомый.

Интересно, что обед был по случаю годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.

Травмы мужчин

Из-за драки Арсенюк получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, другой мужчина – закрытую черепно-мозговую травму, забойные травмы головы, рук и ног.

Обеих забрали в больницу для оказания медицинской помощи, но без дальнейшей госпитализации.

Обратите внимание! 24 канал пытается связаться с Арсенюком и полицией, чтобы выяснить обстоятельства конфликта.

Кто такой Олег Арсенюк

Это народный депутат Украины от "Слуги народа". Был избран по округу №195 в Черкасской области.

Политик занимает должность председателя подкомитета по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы Комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.



Арсенюк и Зеленский / Фото с фейсбука Олега Арсенюка