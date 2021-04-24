У Черкасах на території розважального комплексу "Бочка" стався конфлікт, до якого, ймовірно, причетний нардеп від "Слуги народу" Олег Арсенюк. Непорозуміння переросло у бійку.

Інцидент стався близько 20:00 – між Арсенюком та місцевим жителем. За словами останнього, політик вимагав продовження обіду. Про бійку повідомив колишній генпрокурор Юрій Луценко.

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Як дійшло до бійки

Місцевий житель вирішив втрутитися, але нібито спровокував агресію з боку Арсенюка та його знайомого. Він ймовірно, виявився братом власника закладу. Очевидці, мовляв, підтвердили, що бійку спровокував саме Арсенюк та його знайомий.

Цікаво, що обід був з нагоди роковин аварії на Чорнобильській АЕС.

Травми чоловіків

Через бійку Арсенюк отримав закриту черепно-мозкову травму, забої голови, інший чоловік – закриту черепно-мозкову травму, забійні травми голови, рук та ніг.

Обох забрали до лікарні для надання медичної допомоги, але без подальшої госпіталізації.

Зверніть увагу! 24 канал намагається зв'язатись з Арсенюком та поліцією, щоб з'ясувати обставини конфлікту.

Хто такий Олег Арсенюк

Це народний депутат України від "Слуга народу". Його обрали за округом №195 у Черкаській області.

Політик обіймає посаду голови підкомітету з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.



Арсенюк та Зеленський / Фото з фейсбуку Олега Арсенюка