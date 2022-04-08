Хотел салюты, а получил повестку: в Черновцах задержали мужчину, который запускал фейерверки

В Черновцах мужчина додумался запустить салют во время военного положения. Полицейские быстро его нашли, а впоследствии он получил специальный "приз" – повестку.

38-летнего мужчину удалось найти благодаря местным жителям: они возмутились, что кто-то запускал фейерверки, и сняли все на видео.

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Мужчину оперативно задержали

Полицейские с помощью видео быстро нашли место, где запускали салюты: оказывается, что мужчина делал это со своего двора и вообще не соблюдал правила безопасности.

Он пояснил, что запустить фейерверки попросили его дети. А у него как раз была дома пиротехника.

На мужчину составили админпротокол о нарушении использования пиротехники. А также – пригласили в военкомат, где ему вручили повестку.

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