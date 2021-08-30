Хотел спасти мир: американец отрезал себе пенис и выбросил во время погони с полицией

В США, в штате Теннеси, мужчина бежал от полиции, которая преследовала его за то, что тот неправильно припарковался. Во время погони он отрезал свой половой орган и бросил его в полицейскую машину.

После задержания мужчина рассказал, что отрезать свой орган ему сказал голос из радио. По убеждению беглеца, этим он должен был спасти мир.

Интересно В кафе – без белья: в Одессе голый турист подрался с полицейскими

Мужчина был голым и в крови

Мужчина, увидев правоохранителей, сразу решил бежать. Во время погони он остановился на несколько секунд и открыл дверь. Полицейские увидели не слишком приятную картину – он был голым и в крови.

После этого погоня продолжилась и в полицейскую машину полетел пенис, который беглец сам себе отрезал. Несмотря на то, что такая травма слишком болезненная, это не остановило мужчину, пока полиция не использовала шипы на дороге, которые пробили левое переднее колесо.

Только после этого авто остановилось. В нем правоохранители увидели травмированного мужчину, который разговаривал с радио.

Последние подобные случаи: