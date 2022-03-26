Хотел выразить уважение и восхищение всем украинцам, – Кулеба о Байдене

Сегодня, 26 марта, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников провели переговоры с президентом США Джо Байденом. Встреча состоялась в Варшаве.

Кулеба отметил, что Байден хотел через руководителей украинских министерств выразить уважение и восхищение всеми украинцами, которые сопротивляются российскому агрессору.

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Я передаю эти слова восхищения каждому из вас – каждому солдату в окопе на передовой, каждому мирному гражданину на оккупированной территории, который оказывает сопротивление и выходит на протест. В частности в Херсоне, Бердянске и других городах. И также эти слова восхищения каждому защитнику в Мариуполе,

– сказал Кулеба.

Он рассказал, что на переговорах подробно обсуждался Мариуполь и ситуация в городе.

Глава МИД также напомнил всем, кто сейчас защищает Мариуполь, что Украина совместно с партнерами делает все возможное для того, чтобы помочь городу и защитникам, которые находятся там.

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