Хотел забрать еще один, Зеленский подарил Чарльзу iPad, который позволяет следить за фронтом

Зеленский во время выступления в Лондоне призвал Европу действовать решительно для укрепления безопасности. Он отметил важность совместной обороны и технологий в современной войне.

Также глава государства поделился деталями разговора с королем Чарльзом III, которая вызвала улыбки в зале. Это произошло во время выступления в парламенте Великобритании.

Что такое рассказал Зеленский?

Во время выступления Зеленский заявил, что Украина вместе с партнерами уже выстроила эффективную систему взаимодействия между фронтом и оборонной промышленностью. По словам лидера государства, у нас налажено тесное сотрудничество между фронтом и нашей оборонной индустрией. И у нас есть еще что-то – мастерство и гибкость украинских солдат.

Он отметил, что Европа имеет не только потенциал, но и миссию – защищать не только себя, но и то, во что верит. По словам Зеленского, речь идет о фундаментальных ценностях: "Мы верим в людей, в их права и свободы. Мы верим в культуру, и мы хотим, чтобы народы жили в настоящем мире".

Президент также акцентировал, что Европа должна действовать уже сейчас.

Вместе Европа является глобальной силой, без которой мир не может обойтись. Мы должны наращивать эту силу. Мы должны действовать сейчас, чтобы будущие поколения могли сказать – эти лидеры спасли Запад, когда это было самое важное,

– сказал он.

Отдельное внимание Зеленский уделил вопросам обороны и технологий. Президент призвал партнеров к максимально тесному сотрудничеству.

Он также объяснил значение современных систем управления войной. В частности, Зеленский показал специальный планшет для мониторинга боевых действий в режиме реального времени. По его словам, на устройстве можно видеть ситуацию на передовой, включая перемещение сил и результаты боевых столкновений.

Во время выступления президент вспомнил и о встрече с Чарльзом III. По его словам, после того, как он подарил королю планшет, тот спросил неожиданную вещь.

Его Величество спросил меня, есть ли у меня еще один iPad. Я ответил, что остался только мой собственный и я не могу его отдать. В ответ, король пошутил, что тогда поделится им с премьер-министром,

– рассказал Зеленский.

Что еще известно об уникальном планшете?