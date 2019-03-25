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      Хотел взорвать и поджечь дом: на Троещине чуть не случилась беда

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      Хотел взорвать и поджечь дом: на Троещине чуть не случилась беда
      Хотел взорвать и поджечь дом: на Троещине чуть не случилась беда / 24 канал

      В понедельник, 25 марта, в Киеве по адресу проспект Карла Маркса, 69, который находится в селе Троещина, произошел неприятный инцидент. Мужчина в состоянии аффекта пытался взорвать и поджечь частный дом со всей семьей.

      Вызов на линию 102 поступил около 14:00. Об этом сообщает Информатор с места происшествия. По предварительной информации, мужчина проживал в одном дворе со своим братом и его семьей, но в разных домах.

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      Когда дома были женщины и двое несовершеннолетних детей, мужчина пытался поджечь и взорвать дом. В момент инцидента хозяин дома был на работе. Его брат, находясь в неадекватном состоянии, поставил газовый баллон к окну и горелку. К счастью, пожара и взрыва удалось избежать.

      Будинок, який і намагався підірвати злровмисник
      Дом, который и пытался взорвать злровмисник

      Когда на место прибыл наряд полиции охраны, мужчина пытался убежать. Правоохранителям удалось его задержать, но мужчина продолжал сопротивляться, правоохранители надели на него наручники. Предварительно, мужчина имеет проблемы с наркотиками и ему нужны были деньги. К счастью, обошлось без пострадавших. Детали инцидента устанавливаются.

      Село Троещина на карте Киева:


       

      blog_ava
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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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