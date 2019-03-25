Хотел взорвать и поджечь дом: на Троещине чуть не случилась беда

В понедельник, 25 марта, в Киеве по адресу проспект Карла Маркса, 69, который находится в селе Троещина, произошел неприятный инцидент. Мужчина в состоянии аффекта пытался взорвать и поджечь частный дом со всей семьей.

Вызов на линию 102 поступил около 14:00. Об этом сообщает Информатор с места происшествия. По предварительной информации, мужчина проживал в одном дворе со своим братом и его семьей, но в разных домах.

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Когда дома были женщины и двое несовершеннолетних детей, мужчина пытался поджечь и взорвать дом. В момент инцидента хозяин дома был на работе. Его брат, находясь в неадекватном состоянии, поставил газовый баллон к окну и горелку. К счастью, пожара и взрыва удалось избежать.



Дом, который и пытался взорвать злровмисник

Когда на место прибыл наряд полиции охраны, мужчина пытался убежать. Правоохранителям удалось его задержать, но мужчина продолжал сопротивляться, правоохранители надели на него наручники. Предварительно, мужчина имеет проблемы с наркотиками и ему нужны были деньги. К счастью, обошлось без пострадавших. Детали инцидента устанавливаются.

Село Троещина на карте Киева:



