Хотів підірвати та підпалити будинок: на Троєщині ледь не сталось лихо

У понеділок, 25 березня, в Києві за адресою проспект Карла Маркса, 69, який знаходиться в селі Троєщина, стався неприємний інцидент. Чоловік в стані афекту намагався підірвати і підпалити приватний будинок з усією сім'єю.

Виклик на лінію 102 надійшов близько 14 дня. Про це повідомляє Інформатор з місця події. За попередньою інформацією, чоловік проживав в одному дворі зі своїм братом і його сім'єю, але в різних будинках.

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Коли вдома були жінки і та двоє неповнолітніх дітей, чоловік намагався підпалити і підірвати будинок. У момент інциденту господар будинку був на роботі. Його брат, перебуваючи в неадекватному стані, поставив газовий балон до вікна і пальник. На щастя, пожежі та вибуху вдалося уникнути.



Будинок, який і намагався підірвати злровмисник

Коли до місця прибув наряд поліції охорони, то чоловік намагався втекти. Правоохоронцям вдалося його затримати, але чоловік продовжував чинити опір, правоохоронці надягли на нього наручники. Попередньо, чоловік має проблеми з наркотиками і йому потрібні були гроші. На щастя, обійшлося без постраждалих. Деталі інциденту встановлюються.

Село Троєщина на карті Києва:



