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      В Києві повісився чоловік: йому погрожували на роботі

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      В Києві повісився чоловік: йому погрожували на роботі
      В Києві повісився чоловік: йому погрожували на роботі / Інформатор

      Вночі 22 березня у Києві знайшли труп чоловіка. Йому було 28 років. Чоловік вирішив покінчити життя самогубством, бо йому погрожували на роботі, він працював продавцем у квітковому магазині. На разі тривають слідчі дії.

      Подія трапилась за адресою – вулиця Олени Теліги, 17. Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 2 години ночі. Про повідомляє Інформатор з місця події. Спочатку патрульним прийшов виклик про те, що зник чоловік, який працює продавцем в цілодобовому квітковому магазині. При цьому точка продажу була закрита.

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      Правоохоронці просвітили ліхтарем кімнату МАФу і побачили страшну картину. Чоловік висів у петлі і не подавав ознак життя. До місця викликали слідчо-оперативну групу та спеціаліста по відкриванню дверей. Коли медики потрапили в середину, їм залишалося лише констатувати смерть чоловіка. Поруч з тілом виявили записку з текстом: "Вибачте, що підвів".

      Дивіться відео з місця події:

      Всі, хто знав померлого, характеризували його як добру і чуйну людину. Крім цього, власниця магазину розповіла, що у чоловіка були проблеми. Він взяв товар в борг. Йому погрожували вбивством, якщо він не поверне потрібну суму. І за день до інциденту він сказав їй фразу: "Завтра я повішуся".


      Поліція та медики знайшли страшну знахідку

      Особу чоловіка встановлена. Йому було 28 років. Що насправді стало причиною такого вчинку – з'ясовуватимуть правоохоронці. На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група.

      Карта Києва, на якій позначене місце інциденту:

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      blog_ava
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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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