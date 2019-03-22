В Києві повісився чоловік: йому погрожували на роботі

Вночі 22 березня у Києві знайшли труп чоловіка. Йому було 28 років. Чоловік вирішив покінчити життя самогубством, бо йому погрожували на роботі, він працював продавцем у квітковому магазині. На разі тривають слідчі дії.

Подія трапилась за адресою – вулиця Олени Теліги, 17. Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 2 години ночі. Про повідомляє Інформатор з місця події. Спочатку патрульним прийшов виклик про те, що зник чоловік, який працює продавцем в цілодобовому квітковому магазині. При цьому точка продажу була закрита.

Читайте також: У Києві в під’їзді знайшли мертвого чоловіка: фото

Правоохоронці просвітили ліхтарем кімнату МАФу і побачили страшну картину. Чоловік висів у петлі і не подавав ознак життя. До місця викликали слідчо-оперативну групу та спеціаліста по відкриванню дверей. Коли медики потрапили в середину, їм залишалося лише констатувати смерть чоловіка. Поруч з тілом виявили записку з текстом: "Вибачте, що підвів".

Дивіться відео з місця події:

Всі, хто знав померлого, характеризували його як добру і чуйну людину. Крім цього, власниця магазину розповіла, що у чоловіка були проблеми. Він взяв товар в борг. Йому погрожували вбивством, якщо він не поверне потрібну суму. І за день до інциденту він сказав їй фразу: "Завтра я повішуся".



Поліція та медики знайшли страшну знахідку

Особу чоловіка встановлена. Йому було 28 років. Що насправді стало причиною такого вчинку – з'ясовуватимуть правоохоронці. На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група.

Карта Києва, на якій позначене місце інциденту:

Читайте також: Знайшли зарізаним у ванній: моторошне вбивство у Києві