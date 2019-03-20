15:43
20 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна покусав Азаров. Спортивні ігри очима росіян
      Вєсті Кремля
      21:48, 19 березня
      Вєсті.UA: Мовний патруль Парубія. Новий тренд в українській політиці
      Вєсті.UA
      19:14, 19 березня
      Екопарк чи забудова: як принциповість столичної влади виявилася фейком
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Знайшли зарізаним у ванній: моторошне вбивство у Києві

      2331 Читать новость на русском
      Знайшли зарізаним у ванній: моторошне вбивство у Києві
      Знайшли зарізаним у ванній: моторошне вбивство у Києві / Ogo.ua

      У Києві, за адресою Виборзька, 41, знайшли тіло хлопця зі слідами насильницької смерті. За попередньою інформацією, його знайшли батьки, які повернулися додому. За даним фактом відкрито кримінальне провадження та тривають слідчі дії.

      Тіло знайшли 19 березня близько 18-ї години. Труп знаходився у ванній з численними ножовими пораненнями. Про це Інформатор повідомляє із посиланням на прес-службу Нацполіції Києва.

      Читайте також: Жорстоке вбивство Оксани Макар: головний фігурант справи вимагає від суду переглянути його вирок

      Хлопець проживав у квартирі з мамою та вітчимом. 15 березня вони поїхали на дачу, а коли через чотири дні повернулися додому, то виявили страшну знахідку.

      На місце вбивства виїхала слідчо-оперативна група
      На місце вбивства виїхала слідчо-оперативна група

      На тілі військовослужбовця виявили кілька ножових поранень. Хлопець брав участь в АТО, а на момент смерті був безробітним, проте це непідтверджена поки інформація.

      Карта Києва із позначенням будинку, де трапилось вбивство


      На місце виїхала поліція і слідчо-оперативна група. Обставини події з'ясовуються. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Можливого вбивцю юнака на разі розшукують.

      читайте також
      blog_ava
      Королева Єлизавета ІІ обирає незвичні парасольки: яскрава фотопідбірка
      сьогодні
      7002
      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Назарбаєв пішов: хто стане президентом Казахстану і як це вплине на Україну
      сьогодні , 15:09 Назарбаєв пішов: хто стане президентом Казахстану і як це вплине на Україну
      Інна Жолобович 231
      Радник Путіна помер від травм шиї, що типові для задушення, – The Sunday Times
      сьогодні , 14:29 Радник Путіна помер від травм шиї, що типові для задушення, – The Sunday Times
      Світові Медіа 4826
      Хто найдовше був президентом у країнах колишнього СРСР
      сьогодні , 14:23 Хто найдовше був президентом у країнах колишнього СРСР
      359
      "Розумні" кулі, риба-робот та лазерна техніка: якою зброєю користуються провідні країни світу
      сьогодні , 14:00 "Розумні" кулі, риба-робот та лазерна техніка: якою зброєю користуються провідні країни світу
      Леонід Остальцев 386
      Краще вже Нурсултанджелес: соцмережі глузують з перейменування Астани
      сьогодні , 13:43 Краще вже Нурсултанджелес: соцмережі глузують з перейменування Астани
      2712
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук