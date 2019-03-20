Знайшли зарізаним у ванній: моторошне вбивство у Києві

У Києві, за адресою Виборзька, 41, знайшли тіло хлопця зі слідами насильницької смерті. За попередньою інформацією, його знайшли батьки, які повернулися додому. За даним фактом відкрито кримінальне провадження та тривають слідчі дії.

Тіло знайшли 19 березня близько 18-ї години. Труп знаходився у ванній з численними ножовими пораненнями. Про це Інформатор повідомляє із посиланням на прес-службу Нацполіції Києва.

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Хлопець проживав у квартирі з мамою та вітчимом. 15 березня вони поїхали на дачу, а коли через чотири дні повернулися додому, то виявили страшну знахідку.



На місце вбивства виїхала слідчо-оперативна група

На тілі військовослужбовця виявили кілька ножових поранень. Хлопець брав участь в АТО, а на момент смерті був безробітним, проте це непідтверджена поки інформація.

Карта Києва із позначенням будинку, де трапилось вбивство



На місце виїхала поліція і слідчо-оперативна група. Обставини події з'ясовуються. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Можливого вбивцю юнака на разі розшукують.