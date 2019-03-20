Нашли зарезанным в ванной: жуткое убийство в Киеве
В Киеве, по адресу Выборгская, 41, нашли тело парня со следами насильственной смерти. По предварительной информации, его нашли родители, вернувшиеся домой. По данному факту открыто уголовное производство и ведутся следственные действия.
Тело нашли 19 марта около 18 часов. Труп находился в ванной с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киева.
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Парень проживал в квартире с мамой и отчимом. 15 марта они поехали на дачу, а когда через четыре дня вернулись домой, то обнаружили страшную находку.
На место убийства выехала следственно-оперативная группа
На теле военнослужащего обнаружили несколько ножевых ранений. Парень принимал участие в АТО, а на момент смерти был безработным, однако это неподтвержденная пока информация.
Карта Киева с обозначением дома, где случилось убийство
На место выехала полиция и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются. Правоохранители открыли уголовное производство за частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Возможного убийцу юноши на данный момент разыскивают.
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