Нашли зарезанным в ванной: жуткое убийство в Киеве

В Киеве, по адресу Выборгская, 41, нашли тело парня со следами насильственной смерти. По предварительной информации, его нашли родители, вернувшиеся домой. По данному факту открыто уголовное производство и ведутся следственные действия.

Тело нашли 19 марта около 18 часов. Труп находился в ванной с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киева.

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Парень проживал в квартире с мамой и отчимом. 15 марта они поехали на дачу, а когда через четыре дня вернулись домой, то обнаружили страшную находку.



На место убийства выехала следственно-оперативная группа

На теле военнослужащего обнаружили несколько ножевых ранений. Парень принимал участие в АТО, а на момент смерти был безработным, однако это неподтвержденная пока информация.

Карта Киева с обозначением дома, где случилось убийство

На место выехала полиция и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются. Правоохранители открыли уголовное производство за частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Возможного убийцу юноши на данный момент разыскивают.

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