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      В Киеве повесился мужчина: ему угрожали на работе

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      В Киеве повесился мужчина: ему угрожали на работе
      В Киеве повесился мужчина: ему угрожали на работе / Информатор

      Ночью 22 марта в Киеве нашли труп мужчины. Ему было 28 лет. Мужчина решил покончить жизнь самоубийством, потому что ему угрожали на работе, он работал продавцом в цветочном магазине. На данный момент продолжаются следственные действия.

      Событие произошло по адресу – улица Елены Телиги, 17. Вызов на линию экстренных служб поступил около 2 часов ночи. Об сообщает Информатор с места происшествия. Сначала патрульным пришел вызов о том, что пропал мужчина, который работает продавцом в круглосуточном цветочном магазине. При этом точка продажи была закрыта.

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      Правоохранители просветили фонарем помещение МАФа и увидели страшную картину. Мужчина висел в петле и не подавал признаков жизни. К месту вызвали следственно-оперативную группу и специалиста по открыванию дверей. Когда медики попали вовнутрь, им оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Рядом с телом обнаружили записку с текстом: "Извините, что подвел".

      Смотрите видео с места происшествия:

      Все, кто знал умершего, характеризовали его как доброго и отзывчивого человека. Кроме этого, владелица магазина рассказала, что у мужчины были проблемы. Он взял товар в долг. Ему угрожали убийством, если он не вернет нужную сумму. И за день до инцидента он сказал ей фразу: "Завтра я повешусь".


      Полиция и медики нашли страшную находку

      Личность мужчины установлена. Ему было 28 лет. Что на самом деле стало причиной такого поступка – будут выяснять правоохранители. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.

      Карта Киева, на которой обозначено место инцидента:

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      blog_ava
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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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