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      В Киеве в подъезде нашли мертвого мужчину: фото

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      В Киеве в подъезде нашли мертвого мужчину: фото
      В Киеве в подъезде нашли мертвого мужчину: фото / Информатор

      В ночь на 21 марта в Киеве по адресу улица Вышгородская, 8 нашли труп мужчины. Тело лежало на лестничном пролете между четвертым и пятым этажами 5-ти этажки. Причина смерти неизвестна, на данный момент ведется следствие.

      Вызов на линию "103" поступил около 2 ночи. Об этом сообщает Информатор с места происшествия. Как рассказал житель дома, который проживает на пятом этаже, он вышел из своей квартиры и собирался идти по делам.

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      Но, спускаясь по лестнице, он увидел мужчину без сознания. Парень сразу же вызвал "скорую". К сожалению, медики лишь констатировали смерть. Именно врачи и сообщили о происшествии правоохранителям. На вид умершему около 40 лет, его личность сейчас не установлена.

      Улица Вышгородская, на которой произошел инцидент

      Предварительно, на теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружили. Из-за чего именно умер мужчина, будет понятно после проведения экспертизы. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента выясняются.

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      Теги: Новости криминала и ДТП Криминал
      Источник: 24 Канал
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