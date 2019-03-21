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      У Києві в під’їзді знайшли мертвого чоловіка: фото

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      У Києві у під’їзді знайшли мертвого чоловіка: фото
      У Києві у під’їзді знайшли мертвого чоловіка: фото / Інформатор

      У ніч на 21 березня в Києві за адресою вулиця Вишгородська, 8 знайшли труп чоловіка. Тіло лежало на сходовому прольоті між четвертим і п'ятим поверхами 5-ти поверхівки. Причина смерті невідома, на разі триває слідство.

      Виклик на лінію "103" надійшов близько 2 ночі. Про це повідомляє Інформатор з місця події. Як розповів мешканець будинку, який проживає на п'ятому поверсі, він вийшов зі своєї квартири і збирався йти у справах.

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      Але, спускаючись сходами, він побачив непритомного чоловіка. Хлопець відразу ж викликав "швидку". На жаль, медики лише констатували смерть. Саме лікарі і повідомили про подію правоохоронцям. На вигляд померлому близько 40 років, його особа на разі не встановлена.

      Вулиця Вишгородська, на якій трапився інцидент

      Попередньо, на тілі чоловіка слідів насильницької смерті не виявили. Через що саме помер чоловік, буде зрозуміло після проведення експертизи. На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовують.

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      Теги: Новини криміналу і ДТП Кримінал
      Джерело: 24 Канал
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