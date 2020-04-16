Хотела помочь украинским военным: освобожденные украинцы рассказали, как попали в плен

Украина и пророссийские боевики 16 апреля провели обмен пленными, в рамках которого из вражеского плена вернулись 20 украинцев. Их сразу же поместили в обсерватор, а сами вчерашние пленники поделились эмоциями от того, что наконец смогли вернуться.

Алевтина Попова – единственная женщина, которая попала в список на обмен – рассказала, что попала в подвалы боевиков за то, что хотела помочь украинским военным. Видео отсняты пресс-службой офиса Президента Украины.

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Она говорит, что после освобождения испытывает прежде всего облегчение и свободу. Даже сейчас, когда после освобождения попала в обсерватор, женщина уверяет, что счастлива. Все потому, что наконец смогла услышать собственного ребенка.

Позвонила маме, а потом – сыну. С мамой мы немного плакали, а сын говорит, что будет держаться. У него эмоции, это слышно, но он у меня уже взрослый,

– рассказывает освобожденная из плена.

Резюмируя, Алевтина Попова заверила, что с пониманием относится к тому, что освобожденных украинцев поместили в обсерватор. Более того, ей сейчас даже полезно отдохнуть под наблюдением за ее здоровьем после того, как боевики ежедневно отбирали его у нее.

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Еще один освобожденный из плена украинец тоже заверил, что освобожденные из плена должны входить в то положение, которое сейчас возникло в Украине. Речь идет о карантине, связанном с пандемией коронавируса.

"Я до сих пор не могу дойти к тому, что я уже дома. У меня нет слов. Я хочу домой, хочу к своим дочерям – это мое первое желание", – рассказал освобожденный пленник.

Он поблагодарил президента Владимира Зеленского и всех, кто приложил усилия к освобождению украинцев из вражеского плена.

Освобожденный из плена украинец поделился впечатлениями после возвращения на волю: смотрите видео