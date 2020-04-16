Хотела помочь украинским военным: освобожденные украинцы рассказали, как попали в плен
Украина и пророссийские боевики 16 апреля провели обмен пленными, в рамках которого из вражеского плена вернулись 20 украинцев. Их сразу же поместили в обсерватор, а сами вчерашние пленники поделились эмоциями от того, что наконец смогли вернуться.
Алевтина Попова – единственная женщина, которая попала в список на обмен – рассказала, что попала в подвалы боевиков за то, что хотела помочь украинским военным. Видео отсняты пресс-службой офиса Президента Украины.
Важно Пасхальный обмен пленными: кто вернулся в Украину – список
Она говорит, что после освобождения испытывает прежде всего облегчение и свободу. Даже сейчас, когда после освобождения попала в обсерватор, женщина уверяет, что счастлива. Все потому, что наконец смогла услышать собственного ребенка.
Позвонила маме, а потом – сыну. С мамой мы немного плакали, а сын говорит, что будет держаться. У него эмоции, это слышно, но он у меня уже взрослый,
– рассказывает освобожденная из плена.
Резюмируя, Алевтина Попова заверила, что с пониманием относится к тому, что освобожденных украинцев поместили в обсерватор. Более того, ей сейчас даже полезно отдохнуть под наблюдением за ее здоровьем после того, как боевики ежедневно отбирали его у нее.
Алевтина Попова рассказала, как попала во вражеский плен: видео
Еще один освобожденный из плена украинец тоже заверил, что освобожденные из плена должны входить в то положение, которое сейчас возникло в Украине. Речь идет о карантине, связанном с пандемией коронавируса.
"Я до сих пор не могу дойти к тому, что я уже дома. У меня нет слов. Я хочу домой, хочу к своим дочерям – это мое первое желание", – рассказал освобожденный пленник.
Он поблагодарил президента Владимира Зеленского и всех, кто приложил усилия к освобождению украинцев из вражеского плена.
Освобожденный из плена украинец поделился впечатлениями после возвращения на волю: смотрите видео
Читайте также
-
Ольга Буславец временно будет возглавлять Минэнергетики: что о ней известносегодня , 18:30
-
В Чернобыльской зоне снова пожар, спасатели не могут привлечь авиациюсегодня , 20:54
-
По делу Шайтанова СБУ задержала экс-бойца Альфы: деталисегодня , 16:49
-
Освобожденных из плена украинцев пытали оккупанты: детали от Офиса генпрокурорасегодня , 17:23
-
Агент ФСБ и диверсанты: кого Украина отдала боевикам во время обмена пленнымисегодня , 19:03
-
Известны детали о 4 из 20 освобожденных из плена украинцахсегодня , 17:19