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      Хотела помочь украинским военным: освобожденные украинцы рассказали, как попали в плен

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      Освобожденные из плена поделились своими впечатлениями / president.gov.ua

      Украина и пророссийские боевики 16 апреля провели обмен пленными, в рамках которого из вражеского плена вернулись 20 украинцев. Их сразу же поместили в обсерватор, а сами вчерашние пленники поделились эмоциями от того, что наконец смогли вернуться.

      Алевтина Попова – единственная женщина, которая попала в список на обмен – рассказала, что попала в подвалы боевиков за то, что хотела помочь украинским военным. Видео отсняты пресс-службой офиса Президента Украины.

      Важно Пасхальный обмен пленными: кто вернулся в Украину – список

      Она говорит, что после освобождения испытывает прежде всего облегчение и свободу. Даже сейчас, когда после освобождения попала в обсерватор, женщина уверяет, что счастлива. Все потому, что наконец смогла услышать собственного ребенка.

      Позвонила маме, а потом – сыну. С мамой мы немного плакали, а сын говорит, что будет держаться. У него эмоции, это слышно, но он у меня уже взрослый,
      – рассказывает освобожденная из плена.

      Резюмируя, Алевтина Попова заверила, что с пониманием относится к тому, что освобожденных украинцев поместили в обсерватор. Более того, ей сейчас даже полезно отдохнуть под наблюдением за ее здоровьем после того, как боевики ежедневно отбирали его у нее.

      Алевтина Попова рассказала, как попала во вражеский плен: видео

      Еще один освобожденный из плена украинец тоже заверил, что освобожденные из плена должны входить в то положение, которое сейчас возникло в Украине. Речь идет о карантине, связанном с пандемией коронавируса.

      "Я до сих пор не могу дойти к тому, что я уже дома. У меня нет слов. Я хочу домой, хочу к своим дочерям – это мое первое желание", – рассказал освобожденный пленник.

      Он поблагодарил президента Владимира Зеленского и всех, кто приложил усилия к освобождению украинцев из вражеского плена.

      Освобожденный из плена украинец поделился впечатлениями после возвращения на волю: смотрите видео

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Пророссийские боевики Обмен пленными Оккупированные территории Украинцы в плену РФ
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