Хотіла допомогти українським військовим: звільнені українці розповіли, як потрапили у полон

Україна і проросійські бойовики 16 квітня провели обмін полоненими, у межах якого з ворожого полону повернулися 20 українців. Їх одразу ж помістили в обсерватор, а самі вчорашні бранці поділилися емоціями від того, що нарешті змогли повернутися.

Алевтина Попова – єдина жінка, яка потрапила у список на обмін – розповіла, що потрапила у підвали бойовиків через те, що хотіла допомогти українським військовим.

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Вона каже, що після звільнення відчуває передовсім полегшення і свободу. Навіть зараз, коли після звільнення потрапила в обсерватор, жінка запевняє, що щаслива. Усе тому, що нарешті змогла почути власну дитину.

Зателефонувала мамі, а потім – сину. З мамою ми трохи плакали, а син каже, що буде триматися. У нього емоції, це чути, але він у мене вже дорослий,

– розповідає звільнена з полону.

Резюмуючи, Алевтина Попова запевнила, що з розумінням ставиться до того, що звільнених українців помістили в обсерватор. Ба більше, їй зараз навіть корисно відпочити під наглядом за її здоров'ям після того, як бойовики щоденно відбирали його у неї.

Ще один звільнений з полону українець теж запевнив, що звільнені з полону мають входити у те становище, яке нині виникло в Україні. Мовиться про карантин, пов'язаний з пандемією коронавірусу.

"Я досі не можу дійти до того, що я вже вдома. У мене немає слів. Я хочу додому, хочу до своїх донечок – це моє перше бажання", – розповів звільнений бранець.

Він подякув президенту Володимиру Зеленському та усім, хто доклав зусиль до звільнення українців з ворожого полону.