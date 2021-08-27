Уже 26 августа сильнейшим людям нашей страны удалось установить мировой рекорд. О деталях подготовки и будущих планах в эфире 24 канала рассказали президент Федерации стронгмена Сергей Конюшок, обладатель титула "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк и шестикратный чемпион Украины Александр Лашин.

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О подготовке к мировому рекорду

Как возникла такая идея?

Сергей Конюшок: "Мрия" – это символ современной Украины, мощности. Всегда хотелось поучаствовать именно в этом рекорде. Ведь он действительно необычайный, помпезный, величественный. Поэтому обязательно хотелось попробовать сдвинуть с места самый большой самолет, бросить вызов силе притяжения и гравитации. Эта идея давно уже бурлила в наших головах.

Василий Вирастюк: Единственный момент, что мы никак не могли поймать "Мрию" дома – на аэродроме в Гостомеле. Вот наконец удалось Сергею договориться с руководством, они дали те даты, когда самолет будет находиться на месте. Сначала мы хотели в канун или День Независимости Украины. Затем даты немного перенеслись, поэтому именно 26 августа.

С каким инвентарем нужно тренироваться, чтобы потом сдвинуть с места "Мрию"?

Сергей Конюшок: Все 8 богатырей, которые принимали участие, это уже известные атлеты с огромным опытом. Поэтому для каждого не впервые за собой тащить в упряжке разные грузы. Впрочем, "Мрию" мы только вылавливали полгода. То ее ремонтировали, то она была в рейсах, то подготовка к параду в честь Дня Независимости. Поэтому у нас был единственный день, когда могли потренироваться – канун рекорда, 25 августа. Своеобразной тренировки был Caterpillar в Кривом Роге. Мы тянули карьерный самосвал – 293 тонны. И та шестерка, которая там участвовала, была и в Гостомеле. То есть важный компонент слаженной работы. То, что каждый может потянуть за собой 40 тонн – это не вызывало сомнения.



Команда украинских богатырей / Фото Валентины Полищук для 24 канала

Василий Вирастюк: Тем более можно вспомнить, что это классическое упражнение для нашего вида спорта. Оно называется "трак-пул". Поэтому все тянули раньше или позже больший или меньший вес. Недавно у нас прошел "Трак-чемпионат", где такое упражнение также присутствует. Каждый тренируется индивидуально у себя дома, в залах, работая с техникой. Но здесь нужно было отработать командную тактику. Мы ее меняли, именно поэтому на тренировке сделали 7 попыток. Не только из-за того, что не могли протянуть, хотя такой момент тоже был. Мы еще и разные тактики пробовали.

Здесь важен и моральный настрой. Были ли в команде такие люди, которые до последнего сомневались?

Александр Лашин: Сомнения были однозначно, потому что мы только в 20:00 выехали после тренировки. 7 попыток. В первой попытке канат разорвали, все упали. Было волнение.

Василий Вирастюк: У меня спрашивают, почему я подходил к Богдану Ксенчуку (украинский стронгмен – 24 канал)? Потому что у него всегда возникают сомнения, ведь он – самый молодой атлет, участвовавший в осуществлении рекорда. И у него еще есть такие волнения перед выступлением. Был кипиш, потому его нужно было организовать. Поэтому я ему вот так в ухо накрикивал.

Что важнее – тренировка или генетика?

Сергей Конюшок: Безусловно, генетика – это исходные данные. Но спорт современный на очень высоком уровне, поэтому высокие результаты невозможны без:

правильной методической подготовки;

тренерского штаба;

системы обеспечения.

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Но вот что отличает стронгмен среди всех других силовых видов спорта – в нем больше всего проявляются морально волевые качества. Ты можешь быть мегасильным, но должен еще и терпеть эту нагрузку. Потому что в тяжелой атлетике, пауэрлифтинге ты поднял или нет эту тяжелую штангу. А в стронгмене это коромысло еще надо нести на скорость. Оно жжет, ломает, у тебя все хрустит, но ты должен терпеть. И как раз тренировка изнурительная проявляет эту способность преодолевать препятствия, ограничивать себя во многих вещах, в социальной и частной жизни и идти к своей цели.

О развитии стронгмена в Украине

Есть ли у нас предпосылки для развития стронгмена, места, где можно качественно тренироваться? Может ли стронгмен себя обеспечить только благодаря спорту?

Василий Вирастюк: Мы существуем. Мы очень активно развиваемся с 2011 года – когда мы зарегистрировали Федерацию стронгмена Украины. В 2012 году мы получили статус "Национальной федерации". Мы проводим чемпионаты и кубки Украины, предоставляем спортивные звания спортсменам. Поэтому мы развиваемся достаточно активно. И с каждым годом прибавляется количество членов нашей федерации. Поэтому все идет нормально, мы выпускаем свой телевизионный продукт.

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Выживаем ли? Да, мы можем четко сказать, что наша федерация существует не за счет бюджета страны. Мы от государства не берем ни копейки. Все, за что проводятся соревнования нашей федерации – это наши партнерские соглашения, которые уже существуют по нескольку лет.

Спортсмен может заработать не только от соревнований, но и от определенных сделок.

Василий Вирастюк: Есть еще реклама, конечно.

Сергей Конюшок: На самом деле, это очень мелочно, если спортсмен ставит своей целью заработать на жизнь. Конечно, у нас есть призовые, но я бы не сказал, что они такие же, как в футболе или других продвинутых видах спорта. Впрочем, в чем преимущество и хороший пример нашей федерации. Благодаря тому, что спортсмены выступают, добывают себе титулы и медийность, потом это качественно отражается в их социальной жизни. Как раз Александр Лашин является депутатом Мариупольского городского совета. Василий Вирастюк уже стал народным избранником. И это возносит уровень социальной жизни на другую ступень.



Сергей Конюшок, Василий Вирастюк, Александр Лашин / Коллаж 24 канала

Василий Вирастюк: Но это уже как следствие. Именно мотивацией для спортсмена должны быть не материальное обеспечение и выгода, а спортивное признание. Вы не сможете качественно тренироваться, когда приходишь с мыслью: "Как же мне заработать". Ты должен сосредоточиться на себе, на самоорганизации и на конечном результате. Вот какие задачи должны быть перед спортсменами.

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